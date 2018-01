Uscita nuove app Android | i 3 migliori titoli del Play Store | fino al 26 gennaio

Annunciato evento Outbreak Rainbow Six Siege e 3 nuove edizioni : prezzo - Uscita e contenuto : Operatori tenetevi pronti perché l'evento Outbreak per Rainbow Six Siege sarà gratuito per tutti: porterà nuove modalità e cambiamenti cosmetici esclusivi nel gioco. Insieme all'evento cambierà anche il prezzo di Rainbow Six Siege, per allinearsi ai nuovi contenuti della Stagione 3. Outbreak è in sostanza un evento di 4 settimane dove il giocatore viene messo insieme ad altri due amici per occuparsi un una minaccia misteriosa. Probabilmente ...

Red Dead Redemption 2 : spuntano nuove indiscrezioni sulla data di Uscita : Tra i titoli più attesi di questo 2018 figura sicuramente Red Dead Redemption 2, l'attesissimo gioco targato Rockstar più volte al centro di rumor che riguardano la sua data di uscita.Su finire del 2017 erano emerse indiscrezioni che volevano il titolo in uscita nel mese di giugno di quest'anno, ora, come riporta PSU, spuntano nuovi rumor: infatti, secondo la divisione messicana di Amazon, Red Dead Redemption 2 uscirà il 12 luglio.La data ...

Annuncio Uscita Resident Evil 2 sempre più concreto - nuove indiscrezioni : Non si ferma la febbre da horror nell'attesa di un remake di Resident Evil 2, il tanto vociferato e storico sequel richiesto a gran voce da parte dell'utenza, con Capcom che sembrerebbe fare orecchie da mercante. L'indizio maggiormente lampante di un possibile ritorno in salsa rimasterizzata del secondo capitolo della saga è ovviamente intimamente legato alla sua uscita originale che, lo ricordiamo, cadde il 20 gennaio del 1998. Di anni ne sono ...

Nuove foto di The 100 5 mostrano l’incontro tra i fratelli Blake e svelano l’Uscita del trailer? : Jason Rothenberg sa come tenere alte le aspettative dei fan. In attesa di The 100 5, il creatore della serie tv post-apocalittica ha di nuovo rilasciato Nuove foto dal trailer della nuova stagione, il cui debutto è previsto per marzo del prossimo anno. I nuovi episodi prevedono un annunciato salto temporale di ben sei anni nel futuro, quando rivedremo i protagonisti alle prese con un mondo post Praimfaya, dominato da criminali (tra cui il ...

Samsung Galaxy S9 - S9 Plus - S9 Mini : pubblicate nuove foto. Rumors data Uscita e prezzo : Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S9 Mini: svelate nuove foto - Info su data uscita e prezzo Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S9 Mini: pubblicate nuove foto. Rumors data uscita e prezzo Il Samsung Galaxy S9 è ...

Rutenio-106 : nuove dichiarazioni ufficiali sulla fuoriUscita dell’isotopo dall’impianto nucleare russo : Ora un dirigente dell’impianto nucleare russo, sospettato di essere la causa della nube radioattiva sull’Europa del mese scorso, ammette che il Rutenio-106 rilevato emerge come parte del ciclo produttivo dell’impianto, ma afferma che i livelli sono trascurabili. Le autorità russe lo scorso mese hanno rilevato alti livelli di Rutenio-106 in aree vicine all’impianto nucleare Mayak sui monti Urali. Il gruppo ambientalista Greenpeace ha supposto che ...

Samsung Galaxy S9 - S9 Plus : rumors prezzi - data Uscita e scheda tecnica. Nuove colorazioni in arrivo : Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Note 9, rumors prezzi, data uscita e caratteristiche: ecco i nuovi colori Samsung Galaxy S9, S9 Plus: rumors prezzi, data uscita e scheda tecnica. Nuove colorazioni in ...

Allen Iverson annuncia su Instagram l'Uscita delle sue nuove 'I3 Legacy' : Allen Iverson torna a far parlare di se, questa volta senza accezioni negative: il nativo di Hampton nelle ultime ore ha infatti annunciato su Instagram il lancio della sua nuova collezione di scarpe Reebok, le ‘I3 Legacy’. In particolare ad essere state postate sul social network dedicato alla fotografia sono state le foto della riunione tra l’ex stella dei Philadelphia 76ers e i funzionari e designers, incluso il ’Vice President of Classics ...