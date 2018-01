Usa | ucciso a 8 anni dal batterio ' mangiacarne' dopo banale caduta dalla bici

Usa : bimbo di 8 anni ucciso dai “batteri mangia-carne” dopo una caduta dalla bicicletta : Può accadere di leggere storie particolarmente toccanti che si sono verificate in altri paesi del mondo, e che purtroppo si sono concluse con un triste epilogo, soprattutto se si tratta di eventi accaduti a seguito di situazioni apparentemente banali con le quali tutti, prima o dopo, hanno dovuto affrontare. Nel caso in questione si tratta di una storia che ha come protagonista un bambino di 8 anni, che a seguito di una banale caduta dalla ...

Si è ucciso l'uomo accUsato di aver violentato figlia 14enne : Si è tolto la vita la notte scorsa l'uomo accusato di aver violentato la figlia di 14 anni. La vicenda familiare dell'uomo, un agente di polizia penitenziaria di 53 anni, che viveva a Roccasecca, paese del Cassinate, è venuta alla luce il 19 gennaio quando gli è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare da parte della Polizia. Era stato indagato dopo che il preside ...

UNA VITA / Pablo viene accUsato di avere ucciso Guadalupe? (Anticipazioni 10 gennaio 2018) : Anticipazioni Una VITA, puntata 10 gennaio 2018: le indagini riguardanti la morte di Guadalupe prendono il via e fin da subito i sospetti ricadono su Pablo.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Ancona - bimbo di 5 anni ucciso in auto. "Strangolato a mani nude". Sotto accUsa il padre : Per i carabinieri ha ucciso suo figlio strozzandolo a mani nude. E' in stato di fermo di indiziato di delitto Besart Imeri, il 25enne macedone, sospettato di avere ucciso, soffocandolo o strozzandolo a mani nude il figlioletto di 5 anni Hamid, a Cupramontana, un piccolo centro in provincia di Ancona. Il giovane, apparso frastornato, è stato interrogato nella caserma dei carabinieri alla presenza del pm Valentina Bavai e avrebbe fornito ...

Orrore nel SiracUsano : postino ucciso da tre cani. Il proprietario indagato per omicidio colposo : Il fattorino era riverso a terra, poco distante c'era il furgone utilizzato per effettuare le consegne

