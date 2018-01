Usa | tra ricatti e compromessi | il Congresso rischia la paralisi

Trattativa Stato-mafia - l'atto d'accUsa dei pm di Palermo. “Condannate Mancino - Mori e Dell’Utri” : La procura chiede 6 anni per l’ex ministro dell'Interno accusato di falso, 15 per il generale del Ros, 12 per l’ex senatore FI. Cinque anni per Ciancimino,...

Abusi su 150 minorenni : lo scandalo che ha travolto la ginnastica Usa : “Mi hanno permesso di diventare campionessa nazionale di ginnastica ritmica, ma ho subito intimidazioni e Abusi verbali. Per non parlare dei problemi fisici, dovuti all’eccessivo logorio di allenamenti durissimi. Proprio per guarire dai problemi a un’anca fui mandata dal dottor Larry Nassar, il medico ufficiale delle federazione Usa di ginnastica. Per il primo appuntamento, mi disse di mettermi un paio di short senza mutandine. Mi sembrò molto ...

Trump si è scUsato - più o meno - per aver ritwittato un partito di estrema destra : «Se tu mi dicessi che queste persone sono orribili e razziste, mi scuserei di certo» The post Trump si è scusato, più o meno, per aver ritwittato un partito di estrema destra appeared first on Il Post.

Dazi e dollaro - lo scontro tra Usa-Ue Davos contro il protezionismo : Ora dobbiamo costruire una politica della difesa comune, e un mercato digitale comune», dice. Ma poi cita solo Macron e le iniziative che Francia e Germania stanno studiando insieme sull'intelligenza ...

David Copperfield ha violentato una modella?/ “Prima mi ha drogata” : il mago replica - “un'altra falsa accUsa” : David Copperfield ha violentato una modella? “Prima mi ha drogata”, accusa Brittney Lewis. Il mago replica: “un'altra falsa accusa”. Le ultime notizie sulle accuse(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 18:00:00 GMT)

Isola - Rosa Perrotta accUsa Nadia Rinaldi : 'Non hai diviso equamente il cibo'. Tra le due scoppia la lite : Le donne continuano a litigare su L'Isola dei Famosi , dopo Alessia Mancini e Cecilia Capriotti, anche Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi hanno alzato la voce. Le due naufraghe hanno avuto una discussione ...

Finale football Usa tra Patriots e Eagles : negli Hard Rock Café si farà festa tra cheerleader - maxischermi e hamburger : ... menu a tema e speciale 2x1 sulla birra, premi in palio per i più attivi sui social, angolo photoshooting by Pepsi Italia, coreografie e nel half time intrattenimento e spettacoli regali dalla '...

Treno esce dalle rotaie caUsando morti e feriti : il trauma dell'incidente Video : E' successo a Seggiano di Pioltello, nella provincia di Milano, il Treno regionale 10452 delle ferrovie Trenord ha deragliato alle ore 6:57 nel tragitto che avrebbe dovuto portarlo da Cremona a Milano Porta Garibaldi. L'incidente [Video] ha causato 4 morti e 100 feriti, di cui almeno una decina in gravissime condizioni - ricoverati 5 in codice rosso, e altri 8 in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano -. Secondo le prime indiscrezioni ...

AccUsato dalla figlia di stupro - dopo il suicidio la moglie ritratta Video : Desiderava provare la sua innocenza, l'agente penitenziario di Cassino che si è tolto la vita pochi giorni fa, dopo essere stato Accusato dalla figlia 14enne di stupro. [Video] E'Domenico Di Tano il legale dell'uomo- che aveva sentito prima del suicidio- a rivelarlo all'Ansa. Avevano discusso della eventuale nomina di un consulente per l'incidente probatorio, disposto dalla Procura per Febbraio .C'era tutta la volonta' di collaborare con la ...

Il Napoli batte il colpo : chiUsa con l’Ajax la trattativa per Younes : Il tanto atteso colpo in attacco del Napoli per la finestra di calciomercato invernale è arrivato. È ormai ad un passo la chiusura della trattativa con l’Ajax per l’approdo in azzurro dell’esterno Amin Younes. Nicola Innocentin, agente del calciatore, è volato ad Amsterdam per avere un nuovo confronto con la società olandese in modo tale da discutere del futuro […] L'articolo Il Napoli batte il colpo: chiusa con ...

Asp RagUsa - 14 contratti a tempo indeterminato : Grazie alla mobilità esterna sono stati coperti 14 nuovi posti all'interno dell'asp di Ragusa. Soddisfazione del commissario Ficarra