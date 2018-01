USA | bimbo di 8 anni ucciso dai “batteri mangia-carne” dopo una caduta dalla bicicletta

USA - bimbo di 8 anni cade dalla bici : un batterio mangia-carne lo uccide in una settimana : USA, bimbo di 8 anni cade dalla bici: un batterio mangia-carne lo uccide in una settimana Liam Flanagan, 8 anni, era sulla bici sul vialetto di casa, a Pilot Rock, nello Stato dell’Oregon, quando è caduto. È stato quello l’inizio della fine. Ed ora sua mamma Sara non si dà pace: “Tenevi stretti i vostri […] L'articolo USA, bimbo di 8 anni cade dalla bici: un batterio mangia-carne lo uccide in una settimana sembra essere il ...

SiracUSA - bimbo di 4 anni muore soffocato per un boccone di pasta : Un bimbo di 4 anni è morto oggi a Floridia, nel Siracusano, probabilmente soffocato da un boccone di pasta. Secondo una primissima ricostruzione il bimbo stava mangiando quando la madre si è accorta ...

H&M - bimbo di colore pubblicizza felpa con scritto “scimmia”. Bufera social : l’azienda si scUSA e ritira l’immagine : H&M nella Bufera social. La grande catena di abbigliamento low cost è diventata oggetto di discussione sui social network per via di uno scatto usato per la vendita di una felpa da bambini. Nell’immagine si vede un bimbo di colore che indossa una felpa verde con la scritta “The coolest monkey in the jungle” (“La scimmia più cool nella giungla“). In molti hanno definito lo scatto “razzista” e ...

Ancona - bimbo di 5 anni ucciso in auto. "Strangolato a mani nude". Sotto accUSA il padre : Per i carabinieri ha ucciso suo figlio strozzandolo a mani nude. E' in stato di fermo di indiziato di delitto Besart Imeri, il 25enne macedone, sospettato di avere ucciso, soffocandolo o strozzandolo a mani nude il figlioletto di 5 anni Hamid, a Cupramontana, un piccolo centro in provincia di Ancona. Il giovane, apparso frastornato, è stato interrogato nella caserma dei carabinieri alla presenza del pm Valentina Bavai e avrebbe fornito ...

Bimbo di 5 anni morto ad Ancona - il padre accUSAto di omicidio volontario : Roma, 5 gen. (askanews) Dopo un lungo interrogatorio andato avanti per tutta la notte, è in stato di fermo, con l'accusa di omicidio volontario, il giovane macedone, 24 anni, padre del Bimbo di 5 anni ...

Bimbo di 6 anni USAto come "cavallo" per lo spaccio di droga : Il comando provinciale di Catania ha smantellato un'articolatissima piazza di spaccio che avveniva a Librino, in un'operazione che ha visto coinvolti circa 200 militari e gli agenti dei reparti specializzati...

USA - è morto il piccolo Jacob : il bimbo che ha festeggiato in anticipo il Natale : Il piccolo Jacob non ce l'ha fatta, si è spento a soli nove anni , consumato da un neuroblastoma contro il quale ha combattuto per tre anni. I medici, purtroppo, hanno avuto ragione e il bimbo non è ...

USA - aveva chiesto il Natale anticipato : morto il bimbo malato di cancro : Quando i medici non gli avevano dato speranze per il futuro, lui aveva chiesto di festeggiare il Natale in anticipo. Il suo appello aveva commosso il mondo e in migliaia avevano inviato cartoline di auguri e regali al piccolo Jacob Thompson, 9 anni, meta’ dei quali passati a combattere con un neuroblastoma, un raro tipo di tumore. Domenica e’ morto, dopo aver festeggiato pero’ il Natale con un enorme albero addobbato nella sua ...

Fumare sigarette elettroniche in gravidanza potrebbe caUSAre danni al bimbo Video : = Mobile === Mobile La conversazione sul fatto che le sigarette elettroniche siano o meno una migliore alternativa al fumo di sigarette di tabacco è un argomento ancora caldo. Ora, un nuovo studio dimostra che potrebbe essere una scelta malsana, soprattutto per le donne incinte. Lo studio suggerisce che le sigarette elettroniche possono [Video]causare danni craniofacciali ...