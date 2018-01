Uomini nei lager | la terribile prigionia di politici e militari all' Unitre di

LIVE Short track - Europei 2018 in DIRETTA : Valcepina e Fontana in semifinale nei 1000 metri - bene anche Dotti tra gli Uomini : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Dresda (Germania) negli Europei di Short track. Si prospetta una super sfida tutta italiana per la conquista del titolo continentale nell’overall tra Martina Valcepina ed Arianna Fontana. La 25enne di Sondalo è stato protagonista di un day-2 semplicemente strepitoso, realizzando una doppietta d’oro nei 500 e 1500 metri ...

Clonano carta carburante : nei guai sei Uomini residenti tra Alba e Torino : CRONACA Indagati sei uomini, residenti tra Alba e Torino, che hanno clonato le carte carburante di un'azienda di collaudo di Cambiano per rifornire le proprie auto personali e quelle di amici e ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 (6 gennaio) in DIRETTA : dominio russo nei 1000 m maschili - attese per Tumolero e Giovannini nei 5000m Uomini : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Speed skating a Kolomna (Russia). Un day-2 che si preannuncia molto interessante per i colori azzurri. Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Davide Ghiotto sono tra gli atleti attesi e sui primi due si può sognare la medaglia nei 5000 metri. Tumolero, già ieri nel 1500 metri (non la sua specialità), si è espresso su LIVElli molto alti, giungendo sesto a poco ...

Uomini e donne - Tina Cipollari attacca Gemma : la Dama ora è nei guai? Video : Intervistata da 'Vero', settimanale italiano di gossip, Tina Cipollari ne ha approfittato per dire la sua su #Gemma Galgani. Ha così attaccato la sua rivale [Video] accusandola di aver soltanto preso in giro i cavalieri che le si sono presentati in questi lunghi mesi! E' stata un'intervista al vetriolo dalla quale sono emersi dei dettagli piccanti e curiosi. Intanto gira voce che l'esperienza della Dama Torinese a #Uomini e donne stia per ...

Uomini e donne - Tina Cipollari attacca Gemma : la Dama ora è nei guai? : Intervistata da 'Vero', settimanale italiano di gossip, Tina Cipollari ne ha approfittato per dire la sua su Gemma Galgani. Ha così attaccato la sua rivale accusandola di aver soltanto preso in giro i cavalieri che le si sono presentati in questi lunghi mesi! E' stata un'intervista al vetriolo dalla quale sono emersi dei dettagli piccanti e curiosi. Intanto gira voce che l'esperienza della Dama Torinese a Uomini e donne stia per giungere ...

Uomini e Donne - Soleil : “Luca nei programmi solo per parlare di me” : Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, contro Luca Onestini: “Invitato nei programmi per parlare principalmente di me” Luca Onestini è probabilmente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip ad essere stato più apprezzato dal pubblico. Dopo la scelta a Uomini e Donne, come molti sanno, i rapporti tra lui e Soleil Sorge si […] L'articolo Uomini e Donne, Soleil: “Luca nei programmi solo per parlare di ...

LIVE Nuoto - Assoluti Invernali 2017 (1° dicembre) in DIRETTA : record italiano di Rivolta nei 200 farfalla Uomini! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Assoluti di Nuoto in vasca corta. Ultima chiamata per chi aspetta la qualificazione europea in vasca corta. Su tutte la divina Federica Pellegrini iscritta nei 100 e 200 dorso, 100, 200 e 400 stile libero. Poi gli altri big azzurri tra cui l’astro nascente Nicolò Martinenghi che sfiderà nella rana l’evergreen Fabio Scozzoli tornato ai suoi LIVElli in questo ...

Uomini E DONNE / Anticipazioni : Giorgio Manetti è il prossimo a finire nei guai? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, trono over Anticipazioni: Gemma Galgani riapre vecchi scenari d'amore con con Giorgio Manetti e rivela di essere ancora innamorata di lui, come andrà?(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 11:49:00 GMT)