Una cinese a Torino ha comprato casa in bitcoin

Cremona - cittadino cinese uccide la moglie e un bambino con Una mannaia : Il piccolo è il figlio di un'amica della coppia. Era arrivato in ospedale in condizioni gravissime con una profonda ferita alla testa

'Il sole delle otto del mattino' : la Rivoluzione Culturale cinese vissuta con gli occhi di Una bimba : 'La Rivoluzione non è un pranzo di gala; non è un'opera letteraria, un disegno, un ricamo; la Rivoluzione è un'insurrezione, un atto di violenza con il quale una classe ne rovescia un'altra'. La frase ...

Corea del Nord - consulente del Consiglio di Stato cinese : “È Una bomba ad orologeria - prepariamoci alla guerra” : “La Corea del Nord è come una bomba a orologeria . Tutto quel che possiamo fare è tentare di posticipare l’esplosione sperando, nel frattempo, di riuscire a disinnescarla”. A pensarlo è Shi Yinhong, professore della Renmin University nonché consulente del Consiglio di Stato , che sabato ha preso parte a una conferenza a Pechino sulla crisi Nord Corea na insieme ad altri esperti cinesi; lo stesso giorno in cui la popolazione Nord Corea na ha ricordato ...

Il mistero del ventenne cinese ucciso a Modena : il suo corpo era in Una valigia : ucciso e infilato in una valigia. Il corpo del ventenne di origini cinesi, Hu conosciuto come 'Leo', è stato trovato all'interno di un borsone nella camera del giovane in un appartamento al sesto ...