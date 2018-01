: Un microscopico robot fatto di dna - filmring : Un microscopico robot fatto di dna - Asgard_Hydra : Un microscopico robot fatto di dna - walterwhiteITA : Un microscopico robot fatto di dna - TutteLeNotizie : Un microscopico robot fatto di dna - micheleiurillo : Un microscopico robot fatto di dna -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Modificare campi elettrici per controllare il movimento di piccolissime macchine molecolari fatte di dna. È il frutto del lavoro di ricercatori della Ludwig-Maximilians-Universität e del Politecnico di Monaco di Baviera, che hanno raccolto i risultati in uno studio appena pubblicato su Science. In particolare, vengono costruiti dei nano, composti da una base alla quale è fissato unbraccio formato da due doppie eliche di dna, il quale ha la libertà di ruotare sotto l’effetto del campo elettrico. Il potenziale di questi oggetti? Poter stampare in 3D nuove molecole. In questo video, scopri più da vicino come funzionano. Ti è piaciuto? Guarda anche questi origami fatti di dna. (Science) Undi dna Wired.