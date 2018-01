Un giovane era stato ricattato da un finto poliziotto

Milano - treno deragliato a Pioltello : giovane passeggera al telefono - “Mamma aiuto!” : Due genitori a Seggiano di Pioltello attendono di avere notizie della figlia, che viaggiava sul treno deragliato questa mattina per cause ancora in corso di accertamento: “Ho sentito mia figlia al telefono poco prima. ‘Mamma aiuto, il treno sta uscendo dai binari!’. Poi il silenzio. Non mi ha detto più niente, e ora non risponde più al telefono“. L'articolo Milano, treno deragliato a Pioltello: giovane passeggera al ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Astensione Under-25 : un giovane su due non voterà il 4 marzo : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader, Regionali Lazio con Zingaretti indietro secondo SONDAGGIo Piepoli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:08:00 GMT)

Milano - incendio in una ditta chimica : sei operai in ospedale - il più giovane ha 19 anni : Sei operai sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sono gravi, dopo aver inalato il fumo prodotto nell'incendio scoppiato all'interno della ditta di...

La Cestistica Iiriti supera la giovane Treviso : La cronaca Piermattei e Piva ci provano nei primi 4 minuti, portando la squadra in vantaggio sul 0-6; l'aggressività delle padrone di casa ed un metro arbitrale equilibrato ma permissivo costringono ...

Beve caffè con pezzi di vetro - giovane ricoverato in ospedale a Rimini - : Il ragazzo è finito al Pronto Soccorso con lesioni alla lingua e alle tonsille dopo aver consumato la bevanda in un bar del centro storico

Lettera a un giovane detenuto : Tutte le volte che vado via dopo aver incontrare le persone recluse, ho un senso di smarrimento. Ogni volta che vado via dopo aver visto uno spettacolo all'interno dell'istituto allo smarrimento si aggiunge una certa malinconia. Io torno alla vita, quella vera, il traffico del rientro dopo una giornata di lavoro, gli squilli del telefono lasciato spento fuori, i messaggi, l'agenda che si riempie d'impegni e nuovi appuntamenti, i progetti che ...

Antigone : 'giovane affetto da grave patologia detenuto - va scarcerato' - : L'appello dell'associazione sul caso di un 24enne che si trova in una casa di lavoro di Vasto: "Il ragazzo è affetto da epilessia cronica e disturbi di personalità, andrebbe trasferito in una Rems ma ...

I delitti del Barlume (Sky Cinema) - stasera la Battaglia Navale : si indaga sull'omicidio di una giovane ucraina : stasera in tv , I delitti del Barlume lunedì sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD (disponibile su on demand). La Battaglia Navale, decimo film decimo film della serie - produzione originale Sky ...

Juve - Emre Can è giovane - completo e gioca in 4 ruoli. Così aiuterà Allegri : La Juve gli stava dietro da almeno un anno. La scorsa estate provò a strapparlo al Liverpool, che ha preferito perderlo il prossimo giugno senza ricavarci nulla pur di tenerselo un altro anno. Perché ...

Esclusiva CalcioWeb – Torino - bloccato il giovane attaccante Damascan : arriverà a giugno a meno che… : Il Torino continua a lavorare sotto traccia per regalare a Mazzarri i rinforzi necessarri per cercare di centrare la qualificazione alla prossima Europa League. I granata intanto pensano anche al futuro. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un interesse per il giovane attaccante Vitalie Damascan dello Sheriff Tiraspol. Ebbene, secondo indiscrezioni raccolte da CalcioWeb, il Torino avrebbe superato la concorrenza di Palermo e Maribor e ...

Lampedusa - suicida un giovane migrante. Il sindaco : "Restano qui per mesi senza far niente - così arrivano all'esasperazione" : Il cadavere è stato trovato questa mattina, ma i carabinieri stanno cercando di capire quando sia avvenuto il decesso

L’Inter spera in Edoardo Vergani - giovane promessa e bomber silenzioso : bomber col gol e colori nerazzurri nel sangue. Nel settore giovanile dell’Inter sta affinando le sue doti di terminale offensivo e imparando a lavorare maggiormente per la squadra, sfruttando un fisico già importante. Si chiama Edoardo Vergani, è nato a Segrate (MI) il 6 febbraio 2001 e ad oggi è uno degli attaccanti più promettenti del panorama calcistico nazionale U17. S’innamora del pallone ad appena 5 anni entrando, fin da ...

Morti assieme nel sonno. La giovane coppia gay avrà un funerale unico : La coppia gay avrà un funerale unico. Alex e Luca stavano insieme da più di un anno. E martedì scorso, in seguito a delle esalazioni di monossido di carbonio, in una villetta di montagna nel veronese, sono Morti. Ora le famiglie dei due giovani vicentini di 21 anni, Alex Ferrari e Luca Bortolaso, hanno chiesto che il funerale venga celebrato insieme, perché le parrocchie di provenienza dei due ragazzi sono troppo piccole per contenere tutta ...

Troia - domani sera a Skantinato58 si inizia l'anno in musica con il debutto di un giovane cantautore : ... provano, mettono insieme note e parole e, con il passare del tempo, diventano musicisti maturi e hanno bisogno di comunicare ciò che sentono dentro al mondo. Davide è uno così. E Skantinato 58 è il ...