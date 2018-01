Umore cambia con cibo | migliora con dieta Mediterranea

Elena Fanchini : 'Volevo smettere - con il t Umore ho cambiato idea. Non lascio così' : Poche settimane fa non si era sentita bene, poi degli esami hanno portato alla luce qualcosa di imprevedibile. Il mondo di Elena Fanchini è cambiato in pochi giorni, la scoperta del tumore l'ha costretta a rinunciare alle Olimpiadi. Per prepararsi ad una sfida ben più difficile e complicata. Intervistata dalla ...

Unghie e Chiome cambiano colore in base a temperatura e Umore : Cambiare colore con una folata di vento. Magia? No, scienza a portata di parrucchiere. Anche la chioma diventa interattiva grazie a "Fire", la tinta per capelli che muta tonalità in base alla temperatura. Basta il phon, oppure uscire di casa, per ...