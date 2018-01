Ubisoft annuncia le nuove edizioni per l' Anno 3 di Tom Clancy' s Rainbow Six Siege

Ubisoft annuncia 3 nuove edizioni per Rainbow Six Siege : Ubisoft ha annunciato l’arrivo per il 13 Febbraio 2018, di 3 edizioni per Rainbow Six Siege, dedicate naturalmente all’Anno 3, ossia l’Advanced, Gold e Complete Edition, oltre la Starter già disponibile. nuove versioni per Rainbow Six Siege Di seguito, maggiori informazioni sui contenuti delle varie edizioni: La Advanced Edition sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC al costo di 50 € e ...

Ubisoft annuncia Operazioni Estese : Il terzo aggiornamento di Ghost Recon Wildlands : Ubisoft annuncia ufficialmente, un nuovo e corposo aggiornamento per Ghost Recon Wildlands, disponibile a partire da domani su PS4, Xbox One e PC. L’aggiornamento aggiunge nuove mappe esclusive e la modalità Estrazione per il PvP. Ghost Recon Wildlands si aggiorna domani Nella modalità Estrazione, i giocatori devono localizzare e scortare uno dei due obiettivi all’esterno della zona di conflitto, la squadra opposta ...

Ubisoft annuncia la data d'uscita di Assassin's Creed Rogue Remastered : È con un comunicato stampa che Ubisoft ha appena annunciato la data d'uscita di Assassin's Creed Rogue Remastered, in arrivo il prossimo 20 marzo.La Remastered sarà disponibile per Xbox One e PlayStation 4, e includerà tutti i contenuti scaricabili del gioco originale, quindi due missioni bonus (La Ricerca dell'Armatura di Sir Gunn e L'Assedio del Fort de Sable), oltre ai Pack Maestro Templare ed Esploratore, che contengono armi, oggetti per la ...

For Honor : Ubisoft annuncia l’evento invernale : Ubisoft annuncia che dal 21 Dicembre 2017 al 4 Gennaio 2018, For Honor ospiterà un evento invernale chiamato “Il Festival del Vento Glaciale” su tutte le piattaforme, evento durante il quale i giocatori, possono partecipare ad una nuova Rissa e ottenere oggetti esclusivi per la personalizzazione a tema invernale. L’inverno arriva in For Honor I giocatori potranno accedere alla nuova modalità chiamata ...

Server dedicati in arrivo per For Honor : Ubisoft annuncia un open test globale : Ubisoft annuncia che questa settimana tutti gli utenti, tra cui anche chi non possiede il gioco, potranno partecipare al primo open test dei nuovi Server dedicati di For Honor dalle 14:00 del 14 dicembre alle 02:00 del 18 dicembre su tutte le piattaforme disponibili.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale: L'open test per i Server dedicati è il prossimo passaggio verso la nuova infrastruttura online per il gioco che debutterà nel 2018. I ...

Ubisoft annuncia un livestream dedicato a Beyond Good & Evil 2 : Come saprete, in occasione dello scorso E3 di Los Angeles, Ubisoft ha finalmente svelato Beyond Good & Evil 2, la conferenza della compagnia si era conclusa con l'annuncio a sorpresa e un Michel Ancel, creatore del gioco, visibilmente commosso.Il titolo sarà un prequel del gioco originale in cui combatteremo per la libertà in una crew molto particolare che abbiamo già avuto la possibilità di scoprire nel primo trailer ufficiale, visto ...

Ubisoft annuncia un concorso fotografico dedicato ad Assassin's Creed Origins : Il tema di questa settimana è 'Vita selvatica' e invita i giocatori a esplorare il mondo vivente e realistico di Assassin's Creed Origins . I quattro utenti selezionati riceveranno un codice del ...

Ubisoft annuncia Ode : Una nuova esperienza musicale per PC : Ubisoft annuncia Ode, una nuova esperienza musicale e sperimentale per PC. A differenza dei giochi più tradizionali, Ode non ha alcuna guida, tutorial o suggerimento, consentendo ai giocatori di esplorare i mondi sensoriali che li circondano al ritmo che preferiscono. Ode disponibile da oggi Il giocatore potrà esplorare quattro distinti giardini musicali nei panni di Joy, cercando di ottenere stelle cadenti. Più stelle ...

Rainbow Six : Siege : Ubisoft annuncia un terzo anno di supporto e nuovi contenuti : Dopo aver nominato i finlandesi ENCE campioni nella finale della Pro League della Stagione 3 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, che si è svolta a San Paolo dal 17 al 19 novembre, Ubisoft ha annunciato che l'anno 3 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, l'apprezzato titolo con più di 25 milioni di giocatori, offrirà tanti nuovi contenuti e sfide emozionanti a tutti gli appassionati.L'anno 3 sarà suddiviso in quattro stagioni che includeranno:L'anno ...

Ubisoft annuncia gli operatori Italiani e non solo per Rainbow Six Siege : Ubisoft è lieta di annunciare, una nuova stagione di contenuti per Rainbow Six Siege, estendendo il supporto per il titolo per un’altro anno, introducendo i tanto attesi e richiesti operatori Italiani. Rainbow Six Siege si aggiorna con l’Italia Il nuovo anno vedrà l’aggiunta di: 8 nuovi operatori tra cui l’Italia 2 nuove mappe ambientate in Italia e Marocco 1 mappa di quelle ...