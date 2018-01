U2 concerto Milano 2018 | dove acquistare i biglietti | date e prezzi

Ben Harper e Charlie Musselwhite in concerto a Milano : I vincitori del GRAMMY-Award BEN Harper e Charlie Musselwhite arrivano in concerto in Italia al Fabrique di Milano il prossimo 23 aprile 2018. I biglietti per lo show saranno disponibili in pre-vendita per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a…Continua a leggere →

Biglietti in prevendita per il concerto di Ben Harper in Italia nel 2018 al Fabrique di Milano : Il concerto di Ben Harper in Italia nel 2018 sarà al Fabrique di Milano. Il vincitore del Grammy si esibirà con Charlie Musselwhite il 23 aprile, con Biglietti in prevendita a partire dal 26 gennaio alle ore 10. I due tornano insieme sul palco dopo la collaborazione in Get Up!, conquistando la prima posizione della Billboard Blues Album Chart. L'album è stato inoltre premiato con il Grammy Award 2014 nella categoria Best Blues Album. Il ...

Bye Bye è il nuovo album di Annalisa - in concerto a Milano e Roma dopo Sanremo 2018 : date e biglietti in prevendita : Si intitola Bye Bye il nuovo album di Annalisa che conterrà anche il brano Il mondo prima di te scritto dalla stessa artista con Davide Simonetta e Alessandro Raina, proposto al Festival di Sanremo 2018. dopo la nuova partecipazione al Festival della Canzone Italiana nella categoria dei Campioni, Annalisa rilascerà il nuovo disco di inediti, Bye Bye, nel quale si mostrerà in una veste nuova, con sonorità e temi originali. Bye Bye è atteso ...

ALICE MERTON/ La cantante di “No Roots” in concerto a Milano il 17 aprile (Che tempo che fa) : ALICE MERTON, cantante tedesca che è balzata nelle top ten con il singolo “No Roots”, farà tappa a Milano il 17 aprile. Questa sera sarà invece ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:31:00 GMT)

Da Diletta Leotta a Michele Bravi : i vip italiani al concerto di Lady Gaga a Milano : Diletta Leotta, Michele Bravi, Chiara, Mia Ceran: tanti i vip italiani al concerto di Milano di Lady Gaga Lady Gaga è tornata in Italia. La cantante italo-americana si è esibita a Milano, al Mediolanum Forum di Assago, dopo aver annullato il concerto lo scorso settembre per motivi di salute. Il ritorno di Stepani Germanotta era […] L'articolo Da Diletta Leotta a Michele Bravi: i vip italiani al concerto di Lady Gaga a Milano proviene da ...

Lady Gaga : potrebbe essere questa la scaletta del concerto di Milano : Il Joanne World Tour di Lady Gaga è finalmente sbarcato in Europa. La sera di domenica 14 gennaio, la pop star si è esibita a Barcellona, per il suo primo concerto europeo del 2018 (dove tra l’atro ha stupito tutti con un bodyguard decisamente sexy). [arc id=”fb038088-efa7-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Durate lo show di Barcellona, Gaga ha proposto una scaletta ricca e variegata: 22 canzoni divise in 7 atti più bis. Un concentrato ...

concerto U2 Milano 2018 : date e prevendita biglietti su Ticketone e Live Nation : Nelle ultime ore è stato ufficializzato il Concerto degli U2 a Milano nel 2018, con la leggendaria band irlandese che si esibirà in Italia al Forum d'Assago. A seguire le date dello spettacolo e l'inizio della prevendita dei biglietti su Ticketone e Live Nation. Gli U2 porteranno nel capoluogo meneghino l'energia dell'Experience + Innocence Tour, dopo il successo travolgente del The Joshua Tree Tour dello scorso anno. Il gruppo musicale rock, ...

Ermal Meta ha annunciato l’uscita del nuovo album e un concerto speciale a Milano : Per i fan di Ermal Meta il 2018 si è aperto nel migliore dei modi. Domenica 7 gennaio il cantautore di “Vietato morire” ha annunciato l’uscita del suo nuovo album di inediti “Non abbiamo armi”, prevista per febbraio 2018. [arc id=”d83ed610-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Le belle notizie non finiscono qui, perché Ermal ha comunicato ai suoi “lupi” che il 28 aprile terrà un concerto molto ...

Milano. Il rapper Izi il 13 gennaio in concerto al Gate Club : Appuntamento meneghino per i fan del rapper Izi in concerto sabato 13 gennaio al Gate Club con il Pizzicato tour. Izi torna nei Club per tutto il periodo invernale e sarà accolto dai numerosi suoi supporter. Izi è uno tra i migliori…Continua a leggere →

Numero chiuso per concerto di Capodanno a Milano : 20mila persone : Milano, 28 dic. (askanews) Saranno al massimo 20.070 le persone che potranno assistere in piazza del Duomo a Milano al tradizionale concerto di Capodanno del 31 dicembre. Lo ha deciso il Comitato ...

Sicurezza - Capodanno a Milano con il numero chiuso in piazza : concerto dal vivo per 20mila : Sul palco Fabri Fibra e Luca Carboni. La decisione del comitato per l'ordine e la Sicurezza in prefettura. Transenne e metal detector, vietati bottiglie di...