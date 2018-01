Trump si scusa per retweet razzisti

: Chiedo scusa a Trump per la volgare idiozia del mio connazionale e di chi si presta a pubblicizzare la sua ironia - Livia_Morosini : Chiedo scusa a Trump per la volgare idiozia del mio connazionale e di chi si presta a pubblicizzare la sua ironia - lucarellileo : @3vPT8lS6WVSpy85 @matteosalvinimi Scusa ma lo sai che la Whirpool è di Benton Harbor, Michigan, Stati Uniti. Non è… - marielSiviglia : RT @ProgDreyfus: La protesta palestinese sembra sia più un'esigenza dei media internazionali piuttosto che una reale condizione, Hamas fuor… - dino_folla : @LaMuseP EH? Scusa, forse non mi sono spiegato bene. Domandavo se è Giovanna Botteri che parla di Trump, visto che… - ivanchessa77 : RT @tarelli: @brendanlawlor @insopportabile Immaginati quando hanno fatto il meeting per decidere lo slogan "scusa ma se facessimo come Tru… -

Per la prima volta,il presidente americanosi è detto pronto a chiedereper aver ritwittato lo scorso novembre tre video anti-islamici realizzati da militanti di Britain First, gruppo dell'estrema destra britannica. "Se mi dici che è gente orribile,orribili,mi scuserei certamente,se vuoi che lo faccia",ha detto in un'intervista con Piers Morgan per la tv britannica Itv che sarà trasmessa domenica. Atteso oggi a Davos il suo intervento, previsto all'insegna dell'American first e del protezionismo.(Di venerdì 26 gennaio 2018)