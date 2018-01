Trump sfida i palestinesi | Trattate o fermo gli aiuti

: RT @matteosalvinimi: Oggi la sfida è tra uomini liberi e servi. @AlbertoBagnai è un uomo libero e ha scelto la Lega. #andiamoagovernare ht… - giandomenic45 : RT @matteosalvinimi: Oggi la sfida è tra uomini liberi e servi. @AlbertoBagnai è un uomo libero e ha scelto la Lega. #andiamoagovernare ht… - euronewsit : Trump a Davos sfida l'Europa sul protezionismo - Gabriel97548694 : RT @matteosalvinimi: Oggi la sfida è tra uomini liberi e servi. @AlbertoBagnai è un uomo libero e ha scelto la Lega. #andiamoagovernare ht… - AlessioColzani : RT @matteosalvinimi: Oggi la sfida è tra uomini liberi e servi. @AlbertoBagnai è un uomo libero e ha scelto la Lega. #andiamoagovernare ht… - davilla58 : RT @matteosalvinimi: Oggi la sfida è tra uomini liberi e servi. @AlbertoBagnai è un uomo libero e ha scelto la Lega. #andiamoagovernare ht… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Donaldè giunto al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Dopo gli attacchi subiti nelle ultime settimane per le sue politiche portezioniste e per la scelta di Gerusalemme capitale, arriva la risposta di the Donald che davanti al premier israeliano Benjamin Nethanyahu mette nel mirino i: "Ci hanno mancato di rispetto - le parole dida Davos -. Noi abbiamo donato aicentinaia di milioni di dollari di, soldi che non verseremo più. A meno che non si siedano e negozino la pace. Noi abbiamo ritirato l'argomento Gerusalemme dal tavolo, ma abbiamo un'ottima soluzione per i, in grado di soddisfare tutti".E sulla mossa Usa per Gerusalemme è arrivato il commento dello stesso Nethanyahu: "Ho ribadito la mia volontà, e la volontà di Israele, di intraprendere uno sforzo per arrivare alla pace con i ...