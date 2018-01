Trump dà lezioni di moderazione a Davos

Merkel contro Trump - dimentica le lezioni della storia : A Davos, nel santuario della globalizzazione, si fa acceso il confronto fra l'amministrazione Trump e l'Europa sull' 'America First', la promessa con cui il presidente Usa ha vinto le elezioni e che ...

Merkel attacca Trump : «No al protezionismo - dimenticate le lezioni della storia» : «Oggi, 100 anni dopo la catastrofe della Grande Guerra, dobbiamo chiederci se abbiamo davvero imparato la lezione della storia, e a me pare di no. L'unica risposta è la...

Davos : Merkel contro Trump sui dazi - dimenticate lezioni della Storia : E' una notizia importante, forse c'è una bolla, ma non sarà questa a influenzare l'economia mondiale. Forse c'è troppa attenzione al fenomeno Bitcoin, assicuriamoci semplicemente che le autorità ...

Merkel sui dazi di Trump : 'Dimenticate le lezioni della Storia' - : A Davos la Cancelliera cita la Grande Guerra e invoca il "multilateralismo". Gentiloni: "Giuste le critiche agli Usa, ma Ue sia più protagonista"

Davos - Merkel contro Trump : “Non si va avanti con il protezionismo. Non ha imparato le lezioni della storia” : “Noi crediamo che l’isolazionismo non ci faccia andare avanti, crediamo che dobbiamo cooperare, che il protezionismo non sia la risposta giusta”. Dal forum di Davos, Angela Merkel attacca Donald Trump che, alla vigilia del suo arrivo al World Economic Forum, ha varato misure per l’imposizione di dazi su importazioni, a partire da lavatrici e pannelli solari. Un ‘richiamo’ sottolineato anche dal presidente del Consiglio ...

Merkel e Gentiloni contro il nuovo protezionismo di Trump : «Dimenticate le lezioni della Storia» : Da Davos i leader attaccano le posizioni dell’amministrazione americana. La cancelliera: «L’unica risposta è la cooperazione e il multilateralismo». Il premier italiano: «Si deve fare molta attenzione che non ci sia una rincorsa verso posizioni protezionistiche»

Merkel attacca Trump : 'No al protezionismo - dimenticate le lezioni della storia' : Nel suo intervento, la cancelliera tedesca ha lamentato che il fatto che nel mondo vi sia troppo 'egoismo nazionale' e che il motto scelto per il Forum, 'creare un futuro condiviso in un mondo ...

Merkel contro il nuovo protezionismo di Trump : «Dimenticate le lezioni della Storia» : La cancelliera tedesca da Davos attacca le posizioni dell’amministrazione americana: «L’unica risposta è la cooperazione e il multilateralismo; 100 anni dopo la catastrofe della Grande Guerra, dobbiamo chiederci se abbiamo davvero imparato la lezione

“Trump pagò silenzio di una pornostar”/ Wsj - 130mila dollari a Stephanie Clifford un mese prima delle elezioni : “Trump pagò silenzio di una pornostar”: secondo il Wall Street Journal 130mila dollari sono finiti a Stephanie Clifford un mese prima delle elezioni. Le reazioni alla notizia(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 23:18:00 GMT)

Elezioni 2018 - Calenda : "Grasso? Su tasse universitarie proposta alla Trump" : Mi piace gestire, anche secondo una visione politica, ma vorrei mettere al riparo queste crisi (aziendali) dalla campagna elettorale , se me ne sto fuori diventa più semplice per tutti". Il ministro ...

Trump/ Non aveva mai voluto vincere le elezioni - il nuovo libro esplosivo su "The Donald" : La vita quotidiana privata del presidente americano Donald TRUMP in un nuovo libro, in cui si rivela che non avrebbe mai voluto vincere le elezioni, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 13:56:00 GMT)

Putin : alle elezioni da indipendente; contatti con Trump inventati; Usa e Corea fermino escalation : 1640 i giornalisti accreditati alla tradizionale conferenza stampa di fine anno del presidente russo VladimirPutin, la sua 13esima: la prima nel 2001 (allora erano circa 400 i reporter accreditati). La più lunga fu quella del 2008 (4 ore e 40 minuti). Anche la principale sfidante di Putin alle prossime elezioni presidenziali, Ksenia Sobchak, era presente nel grande auditorium del centro di Mosca

Elezioni in Alabama - schiaffo a Trump : Moore sconfitto - vince il democratico Jones : Nel tradizionale feudo della destra americana viene sconfitto clamorosamente il repubblicano Moore, appoggiato dal presidente e accusato di molestie sessuali. E' un duro colpo per il partito al Senato, dove deteneva una maggioranza già risicata di 52 seggi su 100.

Elezioni in Alabama - schiaffo a Trump : vince il democratico Doug Jones : Il democratico Doug Jones ha vinto le Elezioni in Alabama per un seggio al Senato americano. Il risultato è uno schiaffo per il presidente Donald Trump , che aveva appoggiato il candidato Roy Moore ...