Trump contro Mnuchin

Merkel contro Trump - dimentica le lezioni della storia : A Davos, nel santuario della globalizzazione, si fa acceso il confronto fra l'amministrazione Trump e l'Europa sull' 'America First', la promessa con cui il presidente Usa ha vinto le elezioni e che ...

Davos - incontro Trump-May su Siria - nucleare Iran e Corea del Nord : Il presidente americano Donald Trump e la premier britannica Theresa May sono impegnati in un incontro bilaterale, a margine del forum di Davos. Tra i temi in agenda, il conflitto in Siria, il dossier ...

Salvini-Berlusconi : nuovo scontro. Leader Carroccio : 'Io a favore dazi Trump' : ... la Merkel ha ricordato cosa hanno causato i dazi nell'economia e cioè non un bene per i cittadini, ma il contrario. Il nuovo protezionismo di Trump non è un'idea positiva nemmeno per gli Usa. Lui ha ...

Centrodestra - nuovo scontro Salvini-Berlusconi : questa volta sui dazi di Trump : ROMA - Che l'alleanza fra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sia precaria su molti punti del programma è cosa ormai evidente. E a conferma delle divisioni, soprattutto in merito al rapporto con l'...

Rivolta dei sindaci contro Trump - salta l'incontro alla Casa Bianca : Lo stop dopo le minacce del dipartimento di Giustizia alle 'città santuario' per i migranti. Russiagate, il procuratore speciale Mueller ha interrogato i capi dell'Intelligence Usa

Migranti - sindaci città Usa contro Trump : 21.57 I sindaci delle città Usa contro l'amministrazione Trump,tornata a minacciare le città che proteggono immigrati, decidono di boicottare il previsto incontro con Trump alla Casa Bianca. "Tuteleremo gli immigrati con o senza l'aiuto di Washington", dice Landrieu, presidente della conferenza dei sindaci "Non parteciperò all'incontro con Trump dopo il nuovo attacco razzista del Dipartimento di Giustizia" scrive il sindaco di New York, De ...

Merkel contro Trump sul protezionismo : «Dimenticata la Storia»|Foto|Diretta twitter : Da Davos i leader attaccano le posizioni dell’amministrazione americana. La cancelliera: «L’unica risposta è la cooperazione e il multilateralismo». Il premier italiano: «Si deve fare molta attenzione che non ci sia una rincorsa verso posizioni protezionistiche»

Merkel contro Trump : “Il protezionismo non ci porterà da nessuna parte” : Fuori splende il sole. Gli elicotteri della sicurezza americana volano sulle montagne di Davos per preparare l’arrivo del presidente. La notizia dei nuovi dazi contro la Cina non hanno sorpreso nessuno, ma confermano che sulla questione commerciale Donald Trump fa sul serio. Angela Merkel ha già fatto sapere che non lo incontrerà, e la ragione la s...