Trump | Con me l' America vola

Trump contro Mnuchin : Durante la conferenza stampa, Mario Draghi ha fatto un'osservazione sui commenti di Mnuchin, dicendo che l'EUR/USD si è apprezzato non solo per il miglioramento dell'economia dell'Eurozona, ma anche, ...

Azionario in volo con Trump : metà dello S&P500 ha guadagnato più del 20% : L'effetto Trump ha fatto felici molti investitori di Wall Street. Da quando il presidente USA è in carica, l'Azionario statunitense ha infatti tratto benefici enormi. Come quelli ottenuti da chi ha saputo scegliere con cura il momento in cui entrare e uscire dai mercati. In media chi ha puntato sull’Azionario americano dovrebbe aver ottenuto un guadagno del 20%. Tuttavia l'andamento dell'Azionario evidenzia una tendenza al rallentamento.Infatti ...

Davos - Trump e l'asse con May Uno schiaffo a Merkel-Macron : 'Quando l'America cresce, anche il mondo cresce'. Intanto, prima della cena con amministratori delegati e businessmen e dopo il bilaterale con Netanyahu, Trump torna a prendere le parti di Israele, '...

Economia : Starace - Enel - al 'Corriere della Sera' su Trump - i dazi peseranno poco : Roma, 26 gen 08:33 - , Agenzia Nova, - Donald Trump è il primo presidente statunitense in carica a parlare al World Economic Forum, dal 2000, quando partecipò Bill Clinton. E... , Res,

Trump mette in scacco i democratici con un piano per la riforma dell’immigrazione : La Casa Bianca ha presentato un piano per la riforma dell’immigrazione che metterà in imbarazzo i democratici. Il testo infatti prevede di salvare dalla deportazione i “dreamers”, cioè gli illegali portati negli Usa dai genitori quando erano minorenni, e anzi offre un percorso verso la cittadinanza per 1,8 milioni di essi. Pero’ in cambio chiede 25...

"Trump licenziò Muller a giugno" Il consigliere McGahn si oppose Russiagate - clamorose rivelazioni : Donald Trump aveva ordinato lo scorso giugno di licenziare il procuratore speciale sul Russiagate, l'ex direttore dell'Fbi Robert Mueller, poco dopo la sua nomina da parte del vice ministro della Giustizia Rod Rosenstein. Solo il rifiuto di... Segui su affaritaliani.it

TERZA GUERRA MONDIALE/ Perché Trump soffia sul rischio di uno scontro nucleare tra Israele e Iran? : Parlando di rischio di conflitto nucleare si pensa subito alla Nord Corea, ma un incidente catastrofico è possibile anche in altre aree di tensione tra potenze nucleari. CARL LARKY(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:08:00 GMT)Israele E PALESTINA/ Due popoli due Stati, ora la Ue raccolga la sfida di Trump, di F. LandiUN ANNO DI Trump/ Gaggi (Corriere): il tycoon può vincere anche nel 2020, ecco perché, int. a M. Gaggi

Trump a Davos - incontri con May e Netanyahu. Domani l'intervento - : Il presidente Usa è arrivato in Svizzera: venerdì prenderà parte al World Economic Forum dove dovrebbe esporre la sua battaglia sui dazi. Oggi bilaterali con la premier britannica e il primo ministro ...

A Davos si consolida l'asse Trump-May : Protezionismo, ma non per tutti. Donald Trump chiude al libero scambio, ma apre le porte al Regno Unito. 'Ci piacciamo moltissimo', ha detto il presidente

Merkel contro Trump - dimentica le lezioni della storia : A Davos, nel santuario della globalizzazione, si fa acceso il confronto fra l'amministrazione Trump e l'Europa sull' 'America First', la promessa con cui il presidente Usa ha vinto le elezioni e che ...

Davos - incontro Trump-May su Siria - nucleare Iran e Corea del Nord : Il presidente americano Donald Trump e la premier britannica Theresa May sono impegnati in un incontro bilaterale, a margine del forum di Davos. Tra i temi in agenda, il conflitto in Siria, il dossier ...

Salvini-Berlusconi : nuovo scontro. Leader Carroccio : 'Io a favore dazi Trump' : ... la Merkel ha ricordato cosa hanno causato i dazi nell'economia e cioè non un bene per i cittadini, ma il contrario. Il nuovo protezionismo di Trump non è un'idea positiva nemmeno per gli Usa. Lui ha ...

Secondo molte persone la nuova bio di Ivanka Trump su Twitter è un insulto alle donne : ... Ivanka aveva parlato a favore delle donne nel corso del 'World Assembly for Women' di Tokyo: "Gli Stati Uniti e il Giappone devono sconfiggere la tradizionale e rigida cultura nel mondo degli affari ...

Salvini : voglio fare come Trump Con dazi : 10.55 "Vorrei fare in piccolo quello che sta facendo Trump: stupire perchè mantengo promesse.Io quello che dico faccio,perchè sono un testone.Trump difende l'industria Usa, vuole salvare posti di lavoro. Tutti lo attaccano.Io voglio fare in Italia la stessa cosa:mettere dazi". Così il leader Lega a Mattino Cinque. Il premier? "Lo sceglie chi vota.Andate a votare in base al cuore". Sui migranti:"Non vedo l'ora di espellere tutti i clandestini. ...