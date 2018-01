: Trump chiede in prestito un dipinto di Van Gogh. Il Guggenheim gli offre il water d'oro di Cattelan - HuffPostItalia : Trump chiede in prestito un dipinto di Van Gogh. Il Guggenheim gli offre il water d'oro di Cattelan - Stefano32847521 : RT @RepubblicaTv: Usa, Trump chiede in prestito un Van Gogh: il museo gli risponde con un wc dorato - MISTERO_MISTERI : Trump chiede Van Gogh, il museo gli propone il water d’oro di Cattelan - ThatRio : RT @christianrocca: Gigantesco. Trump chiede al Guggenheim il prestito di un Van Gogh per la sua residenza privata alla Casa Bianca, il Gug… - AndreMongeRosso : RT @repubblica: Usa, Trump chiede in prestito un Van Gogh: il museo gli risponde con un wc dorato -

e Melania volevano in prestito dal Guggenheim di New York un dipinto di Vandel 1888, "Landscape with snow", per arredare l'appartamento alla Casa Bianca, ma il prestigioso museo ha offerto loro il wc d'oro massiccio dell'artista contemporaneo Cattelan dal titolo "America". Il wc, perfettamente funzionante, è rimasto esposto per un anno e i visitatori sono stati anche incoraggiati ad usarlo. Ora l'opera è disponibile e l'artista vorrebbe offrirla alla Casa Bianca per un prestito a lungo termine.(Di venerdì 26 gennaio 2018)