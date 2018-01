Trump chiede un Van Gogh | il Guggenheim gli offre un water

Trump chiede Van Gogh - gli offrono wc oro : ROMA, 26 GEN - Per personalizzare l'arredamento della Casa Bianca, Donald Trump voleva in prestito dal Guggenheim di New York un dipinto di Vincent Van Gogh del 1888. Alla richiesta, il prestigioso ...

Chiede al museo un Van Gogh e per Trump c'è solo il wc d'oro : Chiede in prestito un dipinto di van Gogh al Guggenheim Museum di New York e riceve in cambio il Wc d'oro di Cattelan. È questo il curioso episodio che ha visto protagonista il presidente degli Stati Uniti e i dirigenti del museo. Il tycoon di fatto voleva il "Landscape with snow" di Van Gogh nel suo appartamento privato.Ma il curatore del museo con una mail ha gelato Trump informandolo della disponibilità della toilette ...

Trump chiede un Van Gogh - Guggenheim gli offre il Wc d'oro di Cattelan - : Donald e Melania volevano un Van Gogh per gli appartamenti privati della Casa Bianca. Il museo di New York ha offerto il 'Cesso d'oro' di Maurizio Cattelan. Il Washington Post ha pubblicato la ...

Trump chiede un Van Gogh per la Casa Bianca - il Guggenheim gli propone il "Cesso d'Oro" di Cattelan : Un caso sicuramente insolito e che testimonia il clima sfavorevole intorno a Trump nelle città metropolitane della costa est. Donald e Melania volevano un Van Gogh per gli appartamenti privati...

Trump chiede un Van Gogh in prestito - il Guggenheim offre in alternativa il water d'oro : Trump chiede un Van Gogh in prestito, il Guggenheim offre in alternativa il water d'oro Il prestigioso museo di New York declina la richiesta e in cambio propone il lavoro satirico (dal valore di un milione di dollari) dell’artista italiano Maurizio Cattelan. A pubblicare la notizia è il Washington Post.Continua a leggere Il prestigioso museo […] L'articolo Trump chiede un Van Gogh in prestito, il Guggenheim offre in alternativa il ...

Trump chiede Van Gogh - il museo gli propone il water d’oro di Cattelan : Due opere d’arte, Paesaggio con la neve di Vincent Van Gogh e il water d’oro di Maurizio Cattelan, sono al centro di uno scambio, alla fine non fatto, fra la Casa Bianca di Donald Trump e il museo Guggenheim di New York. https://www.instagram.com/p/BKaaKOmDK2c/?hl=en&taken-by=nespector Il fatto risale a settembre. La presidenza degli Usa ha chiesto al museo un quadro in prestito per un periodo di tempo. Si fa abitualmente. È capitato anche ...

Trump chiede in prestito un dipinto di Van Gogh. Il Guggenheim gli offre il water d'oro di Cattelan : La Casa Bianca ha chiesto in prestito al Guggenheim un dipinto di Van Gogh, e il Museo di New York ha risposto offrendo il wc d'oro dell'artista italiano Maurizio Cattelan. A rivelarlo è il Washington Post citando uno scambio di mail, di cui il giornale è venuto in possesso, avvenuto a metà settembre, tra il direttore artistico e curatore del Guggenheim, Nancy Spector e la Casa Bianca.Spector, nella mail, declinava la ...

Trump chiede Van Gogh - ma gli offrono wc : 9.50 Trump e Melania volevano in prestito dal Guggenheim di New York un dipinto di Van Gogh del 1888, "Landscape with snow", per arredare l'appartamento alla Casa Bianca, ma il prestigioso museo ha offerto loro il wc d'oro massiccio dell'artista contemporaneo Cattelan dal titolo "America". Il wc, perfettamente funzionante, è rimasto esposto per un anno e i visitatori sono stati anche incoraggiati ad usarlo. Ora l'opera è disponibile e ...

Trump chiede in prestito un Van Gogh - ma il museo gli offre il Wc d’oro di Cattelan : Uno scambio di mail tra il direttore artistico e curatore del Guggenheim, Nancy Spector, e la Casa Bianca. Al centro una richiesta che proviene direttamente dal presidente Donald Trump e che risale a dicembre 2017. Il tycoon chiede in prestito al Guggenheim un dipinto di Van Gogh, il museo di New York risponde offrendo il ‘Wc d’oro’ dell’artista italiano Maurizio Cattelan. A rivelarlo è il Washington Post, che ricostruisce la ...

Trump chiede al Guggenheim un Van Gogh - ma il museo gli offre il water d’oro di Cattelan : Chissà la First Couple dove posizionerà, qualora accettasse, l’opera d’arte che il Guggenheim è pronto a concedere in comodato d’uso alla Casa Bianca. L’oggetto è infatti senza dubbio di valore, ma non certo aderente all’ortodossia estetica dello Studio Ovale o della Situation Room, visto che si tratta di una tazza del gabinetto. Non una qualunqu...

Nuclear Post Review - Trump chiede nuove armi nucleari : Entro il prossimo febbraio, l’amministrazione Trump pubblicherà la sua politica sulle armi Nucleari. Nota come Nuclear Post Review (NPR) 2018, delinea la Postura strategica alla base delle opzioni Nucleari conferite al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’HuffingtonPost ha ottenuto una bozza elaborata dal Dipartimento della Difesa. 64 pagine in cui l’amministrazione Trump chiede lo sviluppo di nuove ...

Bannon chiede scusa "Trump jr patriota e per bene" : Alla fine Steve Bannon ha dovuto chiedere scusa, pur non smentendo di fatto i retroscena rivelati dal libro 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' di Michael Wolff. Rimasto isolato, l'ex ...

Gorbaciov chiede impegno personale di Putin e Trump per salvaguardare trattato euromissili - : "Il trattato sugli euromissili è il più importante documento firmato durante la guerra fredda. Grazie ad esso è iniziata una vera e propria riduzione delle armi nucleari. Attraverso questo processo di ...

Usa - Trump chiede 18 miliardi dollari al Congresso per muro Messico : L'amministrazione Trump intende chiedere al Congresso Usa quasi 18 miliardi di dollari per costruire oltre 1.100 chilometri di barriere, nuove o sostitutive di quelle esistenti, lungo il confine tra ...