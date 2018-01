: Usa: Trump apre a cittadinanza per 1,8 mln illegali - cjmimun : Usa: Trump apre a cittadinanza per 1,8 mln illegali - CdT_Online : Cittadinanza, Trump apre a 1,8 milioni di illegali - webnauta5_9 : RT @TelesiaTv: le #news - #treno deraglia a #Pioltello 2 morti e 50 feriti - #Ostia smantellato clan #Spada - in fiamme la #SacraSanMichele… - TelesiaTv : le #news - #treno deraglia a #Pioltello 2 morti e 50 feriti - #Ostia smantellato clan #Spada - in fiamme la… - NewsTG_ : #ULTIMORA USA: Trump apre a cittadinanza Dreamers "regolarizzati" in 10-12 anni -

Aveva detto di voler risolvere il nodo dei 'Dreamer': adessooffre ai dem la sua via al compromesso, con una proposta sull'immigrazione cheallaper 1,8 mln di giovani illegali ma chiede in cambio fondi per il muro al confine con il Messico e per potenziare la sicurezza delle frontiere in generale, oltre ad una stretta anche sugli ingressi regolari. E' il pian osull'immigrazione che verrà presentato al Senato lunedì e su cui fonti della Casa Bianca hanno fornito anticipazioni.(Di venerdì 26 gennaio 2018)