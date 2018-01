"America First - ma non da sola" Trump a Davos fa il moderato "Sì a commercio globale se equo" : "Come presidente degli Stati Uniti porro' sempre 'America First', come i leader degli altri paesi dovrebbero fare". Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump da Davos al World Economic Forum. "America First non significa America da sola, quando gli Stati Uniti crescono, cosi' cresce il mondo". Segui su affaritaliani.it

Davos - Trump : America first ma non America da sola : Il presidente Usa sottolinea di essere a Davos "perrappresentare gli interessi degli Americani e per offrireun'amicizia nel costruire un mondo migliore"

Trump a Davos : “Si al commercio globale ma che sia equo. America First non significa America da sola” : Un commercio libero e aperto ma, soprattutto, «giusto ed equo». Da questo concetto è partito il presidente degli Stati Uniti ospite a Davos, al Forum economico mondiale dopo avere definito «un privilegio stare qui tra leader della diplomazia e della politica per rappresentare gli interessi degli Americani e per offrire un’amicizia nel costruire un ...

Trump : 'America sempre al primo posto. Non tollereremo pratiche commerciali scorrette' : 'È un privilegio stare qui tra leader della diplomazia e della politica. Sono qui per rappresentare gli interessi degli americani e per offrire un'amicizia nel costruire un mondo migliore', ha poi ...

Trump a Davos : 'America First non vuol dire America da sola' - : Così il presidente degli Stati Uniti nel suo discorso al World Economic Forum, dopo le preoccupazioni sull'isolazionismo economico Americano: "Se cresce l'America, cresce tutto il mondo"

Trump : "Con me l'America vola" : "Venite in America", è l'appello rivolto dal presidente Usa ai leader del mondo dell'economia e della finanza che partecipano al forum di Davos. "America first - ha chiarito Trump - non significa ...

"America First - ma non da sola" Donald Trump parla a Davos "Sì a commercio globale se equo" : "Come presidente degli Stati Uniti porro' sempre 'America First', come i leader degli altri paesi dovrebbero fare". Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump da Davos al World Economic Forum. "America First non significa America da sola, quando gli Stati Uniti crescono, cosi' cresce il mondo". Segui su affaritaliani.it

Trump : "America first - ma non da sola" : 14.40 "Come presidente degli Stati Uniti porrò sempre 'America first'che non significa America da sola".Così il presidente Usa Trump da Davos.""Dopo anni di stagnazione gli Usa vivono una crescita forte.In borsa si sono creati 7000 mld di dollari dalla mia elezione",dice, esortando i leader mondiali "a investire negli Usa: è il posto migliore". "Gli Usa non tollereranno più pratiche scorrette nel commercio internazionale" "Ora chi entra in Usa ...

Trump a Davos : America aperta a imprese e competitiva : "L'America e' aperta alle imprese ed e' tornata ancora una volta competitiva": lo afferma Donald Trump nel suo intervento a Davos come si legge nelle anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca. Il ...

«Sempre prima l’America» - in diretta video l’intervento di Trump a Davos|La giornata : Secondo alcuni funzionari americani presenti al Forum, sarà questo uno dei passaggi chiave del discorso del presidente Usa

Gli occhi del mondo su Davos - dove parla Donald Trump. "L'America è per un commercio aperto ed equo" : "C'è tantissima gente, come non hanno mai visto prima", dice il Presidente ai giornalisti, prima di arrivare al World Economic Forum, dove pronuncerà l'atteso intervento ai big dell'economia. Il presidente americano ha detto che il suo messaggio sarà "molto ben accolto" e rileverà che gli Stati Uniti stanno "facendo incredibilmente bene, meglio di quanto fatto in decenni"

Trump porta a Davos la battaglia americana dei dazi : Perché il tycoon ha fin qui dimostrato di essere allergico ai grandi accordi di libero scambio, che a suo dire indeboliscono l'economia a stelle e strisce e minacciano i posti di lavoro. E in serata, ...

Trump a Davos a ribadire America First : 12.30 Il presidente Usa Trump è arrivato a Davos,per partecipare al Forum economico mondiale.Oggi sono previsti colloqui con la premier britannica May e quello israeliano Netanyahu. Atteso per domani l'intervento di Trump al Forum,dove ribadirà le sue politiche protezionistiche,all'insegna dell'"America First", di fronte a una platea che invece respinge protezionismo e isolazionismo. Ieri, le parole più dure sono venute dalla cancelliera ...

Trump sbarca a Davos. 'Sono qui per dire al mondo quant'è grande l'America' : Donald Trump è sbarcato a Zurigo, in Svizzera, per partecipare al World Economic Forum di Davos. L'ospite più atteso e discusso del Forum userà il palco di Davos per "per dire al mondo quanto è grande ...