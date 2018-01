Trump a Davos | Sì al commercio globale | purché sia giusto ed equo

Trump a Davos : America aperta a imprese e competitiva : "L'America e' aperta alle imprese ed e' tornata ancora una volta competitiva": lo afferma Donald Trump nel suo intervento a Davos come si legge nelle anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca. Il ...

«Sempre prima l’America» - in diretta video l’intervento di Trump a Davos|La giornata : Secondo alcuni funzionari americani presenti al Forum, sarà questo uno dei passaggi chiave del discorso del presidente Usa

Gli occhi del mondo su Davos - dove parla Donald Trump. "L'America è per un commercio aperto ed equo" : "C'è tantissima gente, come non hanno mai visto prima", dice il Presidente ai giornalisti, prima di arrivare al World Economic Forum, dove pronuncerà l'atteso intervento ai big dell'economia. Il presidente americano ha detto che il suo messaggio sarà "molto ben accolto" e rileverà che gli Stati Uniti stanno "facendo incredibilmente bene, meglio di quanto fatto in decenni"

Davos : Trump - dirò Usa vanno benissimo : Così Donald Trump scherza con i giornalisti, prima di arrivare al World Economic Forum, dove nel primo pomeriggio pronuncerà l'atteso intervento ai big dell'economia. Il presidente americano ha detto ...

WP e NyTimes ammettono : 'Trump ha sedotto Davos' : Il presidente americano è stato accolto a braccia aperte nel tempio della globalizzazione che solo un anno fa vedeva in lui una minaccia per l'economia mondiale. Il presidente americano, arrivato ...

WP e NyTimes ammettono : "Trump ha sedotto Davos" : A Davos scoppia la pace tra Donald Trump e le élite della finanza e del commercio globale. Il presidente americano è stato accolto a braccia aperte nel tempio della globalizzazione che solo un anno fa vedeva in lui una minaccia per l'economia mondiale. Il presidente americano, arrivato ieri sera al Forum, ha mostrato il suo lato più affascinante, e i manager e i banchieri più ricchi del mondo hanno dimostrato di aver ...

Davos - Trump e l'asse con May Uno schiaffo a Merkel-Macron : 'Quando l'America cresce, anche il mondo cresce'. Intanto, prima della cena con amministratori delegati e businessmen e dopo il bilaterale con Netanyahu, Trump torna a prendere le parti di Israele, '...

Trump minaccia taglio aiuti ai palestinesi. Oggi l'intervento a Davos : Il presidente Usa parlerà di fronte ad una platea che però non apprezza granché il suo 'protezionismo'. E poi c'è il tema dollaro debole che preoccupa non poco la Bce per l'economia europea

Trump porta a Davos la battaglia americana dei dazi : Perché il tycoon ha fin qui dimostrato di essere allergico ai grandi accordi di libero scambio, che a suo dire indeboliscono l'economia a stelle e strisce e minacciano i posti di lavoro. E in serata, ...

Trump porta a Davos la battaglia Usa dei dazi : “Voglio vedere un dollaro forte” : Trump porta a Davos la battaglia Usa dei dazi: “Voglio vedere un dollaro forte” Il presidente americano dopo il suo arrivo in Svizzera: “Questa è l’occasione per attirare nuovi investimenti per gli Stati Uniti” Continua a leggere L'articolo Trump porta a Davos la battaglia Usa dei dazi: “Voglio vedere un dollaro forte” sembra essere il primo su NewsGo.

Trump a Davos - incontri con May e Netanyahu. Domani l'intervento - : Il presidente Usa è arrivato in Svizzera: venerdì prenderà parte al World Economic Forum dove dovrebbe esporre la sua battaglia sui dazi. Oggi bilaterali con la premier britannica e il primo ministro ...

Davos - Trump ai palestinesi : ‘Niente fondi se non tornate al tavolo dei negoziati’ : “I soldi non arriveranno a loro a meno che non si siedano al tavolo dei negoziati”. A Davos per il World Economic Forum, Donald Trump ha aperto un nuovo capitolo nello scontro a distanza ingaggiato con l’Autorità nazionale Palestinese con il riconoscimento di Gerusalemme come capita di Israele. Dopo l’annuncio dell’8 dicembre, il leader dell’Anp Abu Mazen aveva disconosciuto il ruolo di mediazione che gli ...

A Davos si consolida l'asse Trump-May : Protezionismo, ma non per tutti. Donald Trump chiude al libero scambio, ma apre le porte al Regno Unito. 'Ci piacciamo moltissimo', ha detto il presidente