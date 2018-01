Treno deragliato | quella rotaia stava per essere sostituita | L' ultimo controllo 14

Milano - Treno deragliato a Pioltello : solo dopo “l’analisi metallografica avremo la verità” : Sarà “l’analisi metallografica avremo la verità” a fare luce sulla causa che ha determinato il deragliamento del treno verificatosi ieri all’altezza di Seggiano di Pioltello, alle porte di Milano: lo ha dichiarato all’Adnkronos il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, ingegnere e docente di Meccanica applicata alle macchine. La causa primaria “sembra proprio essere nel giunto, nel segmento di ...

Milano - Treno di Trenord deragliato : terzo sopralluogo dei pm per chiarire la dinamica. Attenzione sul “punto zero” : Si riparte da lì, dal “punto zero”, come lo hanno ribattezzato gli investigatori del Nucleo operativo incidenti ferroviari. Per la terza volta in ventiquattr’ore, i poliziotti e i magistrati coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano sono tornati sulle rotaie vicino a Pioltello, alle porte di Milano, dove giovedì alle 6.57 il treno regionale Cremona-Milano di trenord ha iniziato a sbandare finendo la sua corsa oltre un ...

MILANO - Treno deragliato A PIOLTELLO/ Trenord - incidente : nuovo sopralluogo dei pm : MILANO, TRENO DERAGLIATO a PIOLTELLO: all'indomani dall'incidente ferroviario, lenta ripresa della circolazione. Tre inchieste aperte, si indaga per disastro colposo, le ipotesi.

Treno deragliato - la lettera di un sopravvissuto : Mi vergogno : "Rivivo tutto, istante dopo istante, e con la mente sono di nuovo sull’ultimo vagone del Treno, nel momento in cui si sentono le mitragliate dei sassi contro il pavimento, e il fumo e le scintille e lo sbandamento a oltre 100km orari", sono le parole di Enrico Guelfi, sopravvissuto all'incidente ferroviario a Pioltello. L'uomo, dopo il disastro che ha provocato tre vittime e centinaia di feriti, scrive a ...

Treno deragliato nel milanese : riprende circolazione. Binario che ha ceduto stava per essere sostituito : Si indaga per omicidio colposo. Attesi avvisi di garanzia per vertici Rfi dopo l'incidente al convoglio di pendolari all'altezza della stazione di Pioltello. Il bilancio è di 3 donne morte e decine di ...

Treno deragliato - oggi un altro guasto nel Milanese : convoglio fermo - ritardi di quasi un'ora : Un guasto a un Treno di Trenord, fermo in prossimità della stazione di Pieve Emanuele, ha causato ritardi fino a 50 minuti e ha rallentato la circolazione dei treni lungo l'intera tratta...

Treno deragliato - due ipotesi : vagone rotto o cedimento di rotaia : Un pezzo di rotaia, lungo 23 centimetri, trovato a una ventina di metri di distanza dal 'punto zero' (come lo hanno ribattezzato gli inquirenti) dal quale si è staccato. I segni del deragliamento ...

Treno deragliato a Pioltello/ Incidente Trenord : si indaga per disastro colposo - ripresa la circolazione : Treno deragliato a Pioltello: all'indomani dall'Incidente ferroviario, lenta ripresa della circolazione. Tre inchieste aperte, si indaga per disastro colposo.

Treno deragliato - sotto accusa la scarsa manutenzione. La nuova rotaia era pronta per essere sostituita : E dire che appena dieci giorni fa, il «convoglio diagnostico», era passato proprio sui binari che ieri hanno fatto deragliare il Treno dei pendolari. Si affanna Rete ferroviaria italiana per far sapere che i controlli ci sono, che i soldi si spendono e insomma, dovremmo sentirci tutti sicuri di viaggiare con comodità. ...