Travolto da valanga in Val Gardena | trovato senza vita il corpo del ragazzo disperso

Val Gardena - iceclimber tedesco Travolto da una valanga : sospese le ricerche : Un iceclimber tedesco è stato travolto da una valanga e risulta ancora disperso. Lui e a un altro arrampicatore, due guide alpine 40enni del Baden Wurttemberg, erano impegnati nella discesa di una cascata ghiacciata a 1.800 metri di quota nella zona di val di Ciavei, in Vallunga, vicino alla località altoatesina di Selva di Val Gardena. Durante la discesa il primo si è accorto che stavano per essere centrati da una valanga e ha cercato di ...

Colombia - bus Travolto da valanga di fango e trascinato in un precipizio : almeno 13 morti : Colombia, bus travolto da valanga di fango e trascinato in un precipizio: almeno 13 morti Tra le vittime ci sono due donne e due minorenni. Il bilancio potrebbe essere provvisorio dal momento che si ignora quanti passeggeri ci fossero a bordo. La valanga è la conseguenza delle piogge torrenziali che nei giorni scorsi hanno provocato […] L'articolo Colombia, bus travolto da valanga di fango e trascinato in un precipizio: almeno 13 morti ...

Salvo escursionista Travolto da valanga : BOLZANO, 21 GEN - Un 56enne di Mestre è stato travolto da una valanga nelle Dolomiti che si è staccata nella Val de Chedul, tra Selva di Val Gardena e Corvara in Badia, a quota 2.400 metri circa. L'...

Travolto da valanga in Svizzera : morto sciatore italiano : Uno sciatore italiano ha perso la vita dopo essere stato Travolto da una valanga in Svizzera, mentre faceva fuori pista nel cantone Vallese. L’incidente si è verificato nella zona di Ovronnaz. Il corpo del 49enne è stato rinvenuto ieri, sotto un metro e mezzo di neve, vicino al canale ‘La Combe des Genevois’. L'articolo Travolto da valanga in Svizzera: morto sciatore italiano sembra essere il primo su Meteo Web.

Hotel Rigopiano - 23 avvisi di garanzia per i 29 morti nell’hotel Travolto da valanga. Indagato anche ex prefetto Pescara : La Procura di Pescara ha notificato 23 avvisi di garanzia per la vicenda dell’Hotel Rigopiano, in cui lo scorso gennaio sono morte 29 persone dopo che una valanga ha travolto la struttura. Tra gli indagati ci sono anche l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e, come emerso già in aprile, il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, il presidente della Provincia Antonio di Marco, il direttore dell’Hotel, Bruno di Tommaso, il dirigente delegato ...

