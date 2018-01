Trattativa Stato-mafia | le richieste di pena dei pm 15 anni per Mori | 12 per Dell' Utri

: Trattativa Stato-mafia: Procura chiede 12 anni per Dell’Utri - lentinivince : Trattativa Stato-mafia: Procura chiede 12 anni per Dell’Utri - ottopagine : Trattativa Stato-mafia: chiesti sei anni per Nicola Mancino #Montefalcione - rebeccalandi88 : Trattativa Stato-mafia, i pm della procura di Palermo: condannare Dell'Utri, Mori e Mancino - Asiablog_it : TRATTATIVA STATO-MAFIA, CHIESTE CONDANNE PER Bagarella 16 anni Mori 15 anni Cinà 12 anni Dell'Utri 12 anni Subran… - gortombina : RT @Lettera43: Trattativa Stato Mafia: chieste condanne per Mori, Dell'Utri e Mancino -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Si avvia alla conclusione il processo sulla presuntatra loe la, con politici, uominie boss mafiosi alla sbarra. La Procura di Palermo ha chiesto 15per il generale Marioe dodiciper gli altri due ex ufficiali del Ros, il generale Antonio Subre Giuseppe De Donno. Per il boss mafioso Leoluca Bagarella i pm hanno chiesto la condanna a 16, per il boss Antonino Cinà 12: entrambi sono accusati di violenza e minaccia a corpo politico. Per il collaboratore di giustizia GiovBrusca, la Procura ha chiesto il non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E ancora: per l'ex ministro'Interno Nicola Mancino chiesti seiper falsa testimonianza. Per Massimo Ciancimino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, la Procura sollecita alla corte d'assise ...