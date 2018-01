Trattativa Stato-mafia | i pm della procura di Palermo | condannare Dell' Utri | Mori e

Trattativa Stato-mafia - le richieste di pena dei pm. 15 anni per Mori - 12 per Dell'Utri - 6 per Mancino : Si avvia alla conclusione il processo sulla presunta Trattativa tra lo Stato e la mafia, con politici, uomini dello Stato e boss mafiosi alla sbarra. La Procura di Palermo ha chiesto 15 anni per il generale Mario Mori e dodici anni per gli altri due ex ufficiali del Ros, il generale Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Per il boss mafioso Leoluca Bagarella i pm hanno chiesto la condanna a 16 anni, per il boss Antonino Cinà 12 anni: entrambi ...

Trattativa Stato-mafia - chiesti 12 anni per Dell'Utri : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - La Procura di Palermo ha chiesto 12 anni di carcere per l'ex senatore Marcello Dell'Utri accusato di minaccia a corpo politico dello Stato nell'ambito del processo sulla Trattativa tra Stato e mafia. Più alta la pena richiesta per il generale Mario Mori per il quale i

Trattativa Stato-mafia - chiesti 12 anni per Dell'Utri - 15 per il generale Mori e 6 anni per l'ex ministro Mancino : La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato al processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia. Dell'Utri sta scontando una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Per il generale Mario Mori sono stati chiesti 15 anni.chiesti rispettivamente 12 anni e 10 anni per gli altri due ufficiali dell'Arma ...

Trattativa Stato-mafia - l'atto d'accusa dei pm di Palermo. “Condannate Mancino - Mori e Dell’Utri” : La procura chiede 6 anni per l’ex ministro dell'Interno accusato di falso, 15 per il generale del Ros, 12 per l’ex senatore FI. Cinque anni per Ciancimino,...

Trattativa Stato-mafia - i pm : "Provenzano 'vendette' Riina ai carabinieri" : A ripercorrere l'arresto del padrino, finito in manette dopo decenni di latitanza il 15 gennaio del 1993, è Vittorio Teresi

Trattativa Stato-mafia - Sgarbi invita Mori e De Donno all'Ars. Granata : "Disonore per Parlamento e politica" : Nel Parlamento regionale, su via libera della presidenza, sarà proiettato nella sala Mattarella il film sul generale imputato al processo palermitano. L'ex...

Mafia : pm Tartaglia - c'è stata una seconda Trattativa Stato-boss : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "C'è stato un secondo piano di trattativa, che è passato alla storia, per semplificazione, come 'seconda trattativa' o 'trattativa delle opere d'arte'. E' un canale di trattativa assolutamente sincronico, perfettamente coincidente con le tappe temporali, con gli eventi

Trattativa Stato-mafia - il pm Di Matteo accusa Mancino : "Ha scelto l'omertà istituzionale" : Contro l'ex ministro dell'Interno le parole dell'allora Guardasigilli Claudio Martelli. "Gli avevo detto che il Ros incontrava Ciancimino". Mancino nega

Mafia : pm Di Matteo - Borsellino disse alla moglie che ci fu Trattativa Stato-boss : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Nel giugno del 1992" a un mese dalla strage di Via D'Amelio "Paolo Borsellino riferì alla moglie Agnese che c'era in corso una trattativa tra pezzi infedeli dello Stato e la Mafia. A riferirlo è stata la stessa vedova del giudice Borsellino, Agnese Piraino Leto". Lo h

Trattativa Stato-Mafia/ Pm Di Matteo : ecco quando Totò Riina in carcere parlava di Berlusconi e Dell'Utri : Trattativa Stato-Mafia: la deposizione del pm Nino Di Matteo, le intercettazioni lette in aula di Totò Riina e i legami presunti con Berlusconi.

Trattativa Stato mafia - Nino Di Matteo : "Canali di comunicazione tra Riina - Dell'Utri e Berlusconi" : Riprende dalle parole dette dal boss Totò Riina agli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera e dalle conversazioni intercettate nel 2013 tra il boss e il compagno di detenzione Alberto Lorusso, la requisitoria del processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia.A ricordare le esternazioni in carcere del boss, imputato al dibattimento e morto un mese fa, è il pubblico ministero Nino Di Matteo, che ha preso la parola ...

Trattativa Stato mafia - la requisitoria del pm Di Matteo : 'Canali di comunicazione tra Riina - Dell'Utri e Berlusconi' : Riprende dalle parole dette dal boss Totò Riina agli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera e dalle conversazioni intercettate nel 2013 tra il boss e il compagno di detenzione Alberto ...

Trattativa Stato-mafia - il pm Di Matteo : "Nel papello nessuna manomissione" : Prosegue la requisitoria del processo in corte d'assise. "Riina non sospettava di essere intercettato"

Mafia : pm Di Matteo - Riina disse che fu lo Stato a cercarlo per avviare Trattativa : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Nel 1992 non sarebbe Stato il boss mafioso Totò Riina, morto lo scorso novembre, a volere avviare una trattativa con pezzi dello Stato. Ma sarebbero stati esponenti delle Istituzioni a volere dare vita a un accordo per fare cessare le stragi mafiose e non il capoMafia.