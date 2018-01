Tragedia in Calabria | muore investito da un' auto

Tragedia in Calabria - auto travolge pedoni : un morto Video : Nella serata di ieri, 20 gennaio, in #Calabria si è verificata una terribile Tragedia [Video]. Un uomo di 43 anni è infatti deceduto dopo essere stato travolto da un'autovettura. Un altro è rimasto gravemente ferito. Calabria, ancora sangue sulla strada Intorno alle ore 22 di ieri sera in Calabria, sulla statale 106, si è verificata l'ennesima Tragedia. Nei pressi della cittadina di Locri infatti un'autovettura ha travolto diverse persone, una ...

Tragedia in Calabria - 23enne trovato privo di vita Video : Aveva solo 23 anni il giovane ragazzo che nella giornata di oggi 19 gennaio è stato trovato privo di vita in Calabria [Video]. Del giovane non si avevano notizie da diversi giorni. Calabria, giovane ritrovato privo di vita Si chiamava Dominique Lucas Yves Balmont il giovane ragazzo di 23 anni di origini francesi che poche ore fa è stato trovato privo di vita in provincia di Cosenza, precisamente nei pressi del comune di Fiumefreddo Bruzio. Dalle ...

Tragedia in Calabria - due persone trovate morte dentro casa Video : A pochi giorni dal Natale in #Calabria si è consumata una terribile Tragedia [Video]. Due persone sono state ritrovate prive di vita all'interno di un'abitazione, probabilmente sono state uccise dal monossido di carbonio emanato da un braciere non funzionante. Calabria, rinvenute morte due persone all'interno di un'abitazione Poche ore fa due persone sono state rivenute prive di vita all'interno di un'abitazione in provincia di Reggio Calabria, ...

Tragedia in Calabria - muore mentre torna a casa Video : Nella serata di ieri un drammatico #Incidente stradale è accaduto in Calabria [Video], il bilancio è di un morto. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Calabria, muore in un incidente stradale Nella serata di ieri 8 dicembre, in #Calabria è accaduto un tragico incidente stradale mortale in cui è rimasto coinvolto un uomo di 88 anni, residente nella cittadina di Nicotera, che si chiamava Nicola Costantino. L'incidente si è verificato ...

Tragedia in Calabria - 26enne uccide il padre a fuciliate Video : Una drammatica notizia ci giunge dalla [Video] #Calabria, dove nella giornata di oggi 16 novembre un giovane ragazzo di 16 anni ha ucciso a fucilate il padre. Calabria, uccide a colpi di pistola il padre Una drammatica notizia quella che ci giunge dal cosentino e precisamente dalla cittadina di #Rossano Calabro, un giovane ragazzo di 26 anni ha infatti ucciso suo padre a colpi di fucilate. Dalle ultime informazioni che ci giungono dalla ...

Tragedia in Calabria - muore mentre raccoglie le olive Video : Una drammatica notizia ci giunge dalla Calabria [Video], dove nella giornata di ieri, 12 novembre, un uomo è deceduto mentre stava raccogliendo olive. L'uomo pare sia stato colto da un malore. Calabria, colto da malore: muore sul colpo Aveva 65 anni e si chiamava Pietro Ruscell l'uomo che nella mattinata di ieri, verso le ore 11:00, è deceduto in provincia di Cosenza, precisamente nella cittadina di Cerchiara di #Calabria, mentre stava ...