Tra Libano e Israele | il mio viaggio con i parà della Folgore

Rebecca - la diplomatica britannica violentata e sTrangolata in Libano : Rebecca Dykes aveva 30 anni e lavorava all’interno dell’ambasciata britannica a Beirut, in Libano. Il suo corpo senza vita è stato trovato sabato notte gettato in strada all’interno del governatorato del Metn. Secondo le prime ricostruzioni, Rebecca Dykes, che da gennaio 2017 lavorava a Beirut come responsabile per il programma e le politiche del Dipartimento di Sviluppo Internazionale, venerdì sera era uscita con ...

Libano : Hariri chiede a Hezbollah una politica neuTrale : Saad Hariri torna ad accusare gli Hezbollah. In un'intervista televisiva a un canale francese, il premier libanese, che su precisa richiesta del presidente Michel Aoun

Il Libano a un passo dalla resa dei conti Tra sunniti e sciiti - e da una nuova guerra civile : Chiunque sia stato in Libano e abbia visitato palmo a palmo il suo territorio lo sa benissimo. Il nome di Hezbollah, soprattutto nella zona sud del paese e nei quartieri sciiti di Beirut, riecheggia da tutte le parti.Le gigantografie del suo leader indiscusso, il cinquantasettenne Hassan Nasrallah, che spuntano come funghi in ogni angolo delle strade e delle periferie della capitale, sono il segno tangibile del potere politico e sociale ...

L'ultima sfida di Hariri : 'Ritiro le dimissioni in cambio della neuTralità del Libano' : Infine sono un'organizzazione terroristica poiché non c'è differenza tra l'ala politica e quella militante degli Hezbollah. L'amore può anche cessare, ma la tragedia per il Libano è se a finire sono ...

L'ultima sfida di Hariri : "Ritiro le dimissioni in cambio della neuTralità del Libano" : Teso in volto, visibilmente scosso, da Riyadh, dove è "custodito" da giorni, Saad Hariri prova a rimettere assieme i cocci di una crisi politica iniziata con le sue improvvise dimissioni da primo ministro del Libano. La conferenza stampa va letta in una duplice chiave: per ciò che voleva rappresentare e per i suoi contenuti. Hariri parla, in apparenza liberamente, e questa è la risposta a quanti, dentro e fuori il Paese dei ...