Tommaso Cerno lascia Repubblica e si candida con il Pd

Tommaso Cerno lascia la carica di condirettore di Repubblica - probabilmente per candidarsi alle elezioni politiche : Il direttore di Repubblica Mario Calabresi ha annunciato che il condirettore Tommaso Cerno lascerà il giornale. Anche Cerno sembra averlo confermato con un tweet dal suo profilo, anche se piuttosto criptico. Stamattina il direttore del Foglio Claudio Cerasa aveva scritto The post Tommaso Cerno lascia la carica di condirettore di Repubblica, probabilmente per candidarsi alle elezioni politiche appeared first on Il Post.

CANDIDATI PD - ELEZIONI 2018/ Caos liste - Giachetti : “caro Renzi - no al proporzionale”. Ci sarà Tommaso Cerno : liste e CANDIDATI Pd, ELEZIONI politiche 2018: Caos nomi, oggi in Direzione si votano le liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale, corro per uninominale". Spunta anche Cerno (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:29:00 GMT)

Il condirettore di Repubblica Tommaso Cerno candidato del Pd : Tommaso Cerno, condirettore di "Repubblica", sarà candidato dal Pd alle prossime elezioni. Lo confermano da ambienti del partito, mentre è in corso la fase finale di chiusura delle liste in vista ...

Tommaso Cerno candidato con il Pd : Tommaso Cerno, condirettore di "Repubblica", sarà candidato dal Pd alle prossime elezioni. La conferma arriva da ambienti del partito, dopo l'indiscrezione pubblicata oggi dal Foglio. È in corso la ...

Tommaso Cerno candidato con il Pd : Tommaso Cerno, condirettore di "Repubblica", sarà candidato dal Pd alle prossime elezioni. La conferma arriva da ambienti del partito, dopo l'indiscrezione pubblicata oggi dal Foglio.È in corso la definizione delle liste del Partito Democratico in vista della direzione, che è stata convocata per le 16. Matteo Renzi ha incontrato Andrea Orlando e Michele Emiliano per chiudere le liste, affidate al lavoro di Luca Lotti, ...