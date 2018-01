Tommaso Cerno lascia la carica di condirettore di Repubblica | probabilmente per

Tommaso Cerno lascia Repubblica e si candida con il Pd : ROMA - Tommaso Cerno lascia Repubblica e si candida con il Pd. Lo ha annunciato lo stesso Cerno , attualmente condirettore di Repubblica , in un tweet in cui dichiara di aver scelto 'di portare le sue ...

CANDIDATI PD - ELEZIONI 2018/ Caos liste - Giachetti : “caro Renzi - no al proporzionale”. Ci sarà Tommaso Cerno : liste e CANDIDATI Pd, ELEZIONI politiche 2018: Caos nomi, oggi in Direzione si votano le liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale, corro per uninominale". Spunta anche Cerno (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:29:00 GMT)