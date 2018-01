Thierry Chenal | la scheda e il palmares – Biathlon – Qualificati Italia Olimpiadi

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 in DIRETTA : la Svezia vince nella nebbia - Italia seconda con Thierry Chenal! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle staffette di Oberhof , prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon . Sulle nevi tedesche si conclude un lunghissimo weekend con le spettacolari prove a squadre a un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 . Ci sarà davvero da divertirsi: Francia, Germania e Norvegia sembrano partite favorite ma si preannuncia il consueto spettacolo e la grande incertezza tipiche di queste ...

Biathlon - Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand 2017 : i convocati dell'Italia. Conferma per Thierry Chenal - assente Alexia Runggaldier : In campo maschile, invece, sarà di nuovo in pista Thierry Chenal , che al debutto in Coppa del Mondo ha impressionato positivamente, sfiorando la zona punti nella gara sprint. Gli appuntamenti ...