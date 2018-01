Testo e audio Sbagliato di LowLow e Riki | il nuovo singolo sulle gravidanze adolescenziali

Le canzoni - Jovanotti | Testo - Audio - MP3 : Canzone Jovanotti, Le canzoni: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Jovanotti è Le canzoni: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Le canzoni“ è un brano dalla ritmica forte e incalzante, le strofe frenetiche e il ritornello astratto e preciso, una specie di manifesto new-pop. “Le canzoni […]

“Solo” E’ Solo Una Parola - Tiziano Ferro | Testo - Audio - MP3 : Canzone Tiziano Ferro, “Solo” E’ Solo Una Parola: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Tiziano Ferro è “Solo” E’ Solo Una Parola: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Tiziano Ferro e Violante Placido insieme per il nuovo singolo “Solo” è Solo una Parola, estratto dal fortunato […]

Tiziano Ferro e Violante Placido in Solo è solo una parola : Testo e audio del nuovo singolo : Tiziano Ferro e Violante Placido insieme per il nuovo singolo "solo" è solo una parola, estratto dal fortunato album di inediti Il mestiere della vita, ancora in gioco grazie alla speciale edizione urban vs acoustic pubblicata sul finire del 2017. Oggi, a sorpresa, Tiziano Ferro annuncia una vera bomba attraverso uno scatto che lo ritrae con l'attrice Violante Placido, probabilmente protagonista del suo prossimo videoclip ufficiale. Il ...

RIKI Sbagliato Testo - MP3 - Audio : Canzone RIKI, Sbagliato: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di RIKI è Sbagliato: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Astro nascente della scena rap italiana uno, fenomeno pop in grado di diventare in pochi mesi l’artista italiano con più dischi venduti del 2017 l’altro. Le rime dissacranti, […]

Sanremo 2018 Diodato e Roy Paci Adesso : Testo e audio : Sanremo 2018 Diodato ROY Paci. I due artisti sono in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Adesso. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 Diodato Roy Paci Adesso Diodato torna in gara nella kermesse sanremese dopo aver conquistato il secondo posto delle Nuove Proposte nel 2014 con il brano Babilonia. Il cantautore così calcherà di nuovo il palco dell’Ariston, ...

Sanremo 2018 Decibel Lettera Dal Duca : Testo e audio : Sanremo 2018 Decibel. La band formata da Enrico Ruggeri, Fulvio Muzio e Silvio Capeccia è in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Lettera Dal Duca. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 Decibel Lettera Dal Duca I Decibel tornano al Festival di Sanremo 2018 per celebrare al meglio la loro reunion. Sul palco del Teatro Ariston porteranno il brano Lettera Dal Duca. ...

Sanremo 2018 Annalisa Il Mondo Prima Di Te : Testo e audio : Sanremo 2018 Annalisa. La cantante uscita dal talent show Amici è in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Il Mondo Prima Di Te. Ecco di seguito audio, testo e autori del brano. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 Annalisa Il Mondo Prima Di Te Annalisa è in gara al Festival di Sanremo 2018 con il singolo Il Mondo Prima Di Te, scritto dalla stessa cantante insieme a Davide Simonetta e Alessandro Raina. A dirigere ...

Le canzoni è il nuovo singolo di Jovanotti : audio e Testo del brano da Oh - vita! : Il nuovo singolo di Jovanotti è Le canzoni. Dopo settimane di attesa, Lorenzo Cherubini ha finalmente sciolto le riserve sul secondo estratto dal disco, che arriva a oltre due mesi dal rilascio dell'apripista. Queste le parole che Lorenzo Jovanotti ha utilizzato per spiegare Le canzoni, con la quale torna in radio a partire dal 26 gennaio. Sarà quindi un venerdì ricco di novità, quello che sta per arrivare, dal momento che si attende anche ...

Sciroppo - Sfera Ebbasta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Sfera Ebbasta, Sciroppo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Sciroppo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Sfera Ebbasta, Sciroppo Testo Sfera Ebbasta Sciroppo cade basso come l’MD Io non cado in basso, sono ancora in piedi Puoi trovarmi il lunedì, martedì, mercoledì, […]

Chairaggione - Nitro | Testo - Audio - MP3 : Canzone Nitro, Chairaggione: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Nitro è Chairaggione: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Chairaggione” è la quinta traccia di “No Comment” di Nitro pubblicato il 12 Gennaio 2018 per Machete Empire Records e distribuito dalla Sony Music e dalla Epic Records. Il brano vanta la collaborazione di Salmo mentre la produzione […]

Ipernova - Mr. Rain | Testo - Audio - MP3 : Canzone Mr. Rain, Ipernova: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Mr. Rain è Ipernova: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Ipernova” sarà contenuto nel nuovissimo album di Mr. Rain. Un album cantautorale estremamente curato che segnerà il ritorno dell’artista dopo il suo rifiuto di partecipare a X Factornel 2013. Mr. […]

Cupido - Sfera Ebbasta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Sfera Ebbasta, Cupido: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Cupido: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Rockstar è il titolo del secondo album della (fortunatissima) carriera di Sfera Ebbasta, rapper di Sesto San Giovanni diventato in brevissimo tempo l’unico e solo King della […]

Anche Max Casacci dei Subsonica nel nuovo singolo degli Statuto con Max Giusti : audio e Testo di Va tutto bene : Il nuovo singolo degli Statuto con Max Giusti è in radio dal 19 gennaio. Si tratta certamente di un'accoppiata poco ortodossa, ma questo è invece il brano giusto per festeggiare la band e il nuovo spettacolo dello showman attualmente alla guida di Boom sul canale NOVE. Il brano porta la firma di Giammarinaro e Giuliano Rinaldi e cerca di fare il punto della vita in un certo momento in cui c'è bisogno di mettere a fuoco la propria esistenza, ...

LORENZO FRAGOLA/ “Bengala” (Testo e audio) : Oggi, venerdì 19 gennaio, esce "Bengala" il nuovo singolo di LORENZO FRAGOLA. La canzone è stata scritta a quattro mani con Federico Nardelli e anticipa il disco che uscirà a primavera.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:51:00 GMT)