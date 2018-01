Tesla Model 3 - La Casa nega ulteriori problemi di produzione

Top Drive - Tesla Model S - tra mito e realtà - VIDEO : Quando esprimo dubbi sulla gestione industriale della Tesla, puntualmente mi tiro addosso lira funesta della curva sud dei Muskoviti, convinta che le mie critiche siano la conseguenza di indicibili interessi. Inutile spiegare che quella dellauto è unindustria regolata da dinamiche uguali per tutti - a livello progettuale, produttivo e finanziario - e che i misuratori del successo sono anchessi comuni a chiunque abbia lardire di fare macchine. Il ...

Top Drive - Tesla Model S - tra mito e realtà - VIDEO : Quando esprimo dubbi sulla gestione industriale della Tesla, puntualmente mi tiro addosso lira funesta della curva sud dei Muskoviti, convinta che le mie critiche siano la conseguenza di indicibili interessi. Inutile spiegare che quella dellauto è unindustria regolata da dinamiche uguali per tutti - a livello progettuale, produttivo e finanziario - e che i misuratori del successo sono anchessi comuni a chiunque abbia lardire di fare macchine. Il ...

Tesla : crescono le vendite nonostante i problemi della Model 3 : Il 2017 secondo Elon Musk doveva essere per Tesla l'anno della svolta a grande produttore automobilistico, obiettivo che sarebbe stato secondo lui facilmente raggiungibile grazie alla Model 3 (la nuova piccola berlina della casa). Ma le consegne effettive a fine anno parlano chiaro: un importante ritardo sulla consegna della Model 3 e svariate promesse mancate. Crescita rinviata Musk e i vertici di Tesla hanno dovuto non solo scusarsi per i ...

Tesla - rinviati gli obiettivi di produzione della Model 3. I conti non tornano : Nuova doccia fredda per Tesla: la compagnia americana ha di nuovo rimandato i target produttivi della Model 3. La berlina a emissioni zero, progettata per far diventare la marca un costruttore “di massa” (con prezzi da 35 mila dollari in USA), ha infatti registrato un nuovo ritardo nella produzione di 3 mesi: il nuovo obiettivo è ora fissato a 5 mila unità prodotte a settimana entro fine giugno. Secondo gli analisti Elon Musk potrebbe presto ...

Problemi per Tesla : deludono le vendite di Model 3 : Ci risiamo. Ci sono ancora Problemi per Tesla e la sua Model 3. Nel quarto trimestre del 2017 la casa automobilistica di Elon Musk ha annunciato la consegna di sole 1500 unità. Dopo le ultime vicissitudini, alcuni analisti si aspettavano una stima realistica di poco più di 850 esemplari consegnati. L’azienda però, per bocca dello stesso Musk, aveva fissato il tasso di produzione a 5mila vetture a settimana. Ancora una volta dunque, Tesla ...

Tesla delude le attese - nuovi ritardi per la Model 3. Titolo giù ma le vendite continuano ad aumentare : La Model 3, la media elettrica firmata Tesla. L’auto che dovrebbe portare a quadruplicare le vendite di Tesla è ancora in ritardo, ma la produzione cresce. La marca californiana ha...

Problemi per Tesla : deludono le vendite di Model 3 : La casa automobilistica di Elon Musk ha annunciato la consegna, nel quarto trimestre del 2017, di sole 1500 Tesla Model 3. Ma il titolo cresce in Borsa

Tesla : produzione Model 3 raggiungerà 5.000 modelli a settimana solo a giugno 2018 : Tesla ora prevede di produrre 5.000 Model 3 alla settimana entro la fine di giugno, ritardando i piani per raggiungere questo traguardo di altri tre mesi. Nel primo trimestre la produzione giornaliera ...

Tesla : consegne di Model 3 deludono. Posticipa target produzione : Roma, 4 gen. (askanews) Gli investitori sono tornati a domandarsi se Tesla sarà in grado di diventare un produttore di auto elettriche di massa. Il gruppo guidato da Elon Musk ha annunciato i dati ...

Tesla - Musk annuncia i nuovi modelli elettrici : la Model Y e poi il pick-up : Nonostante siano così diversi, i due milionari hanno però una passione in comune: Twitter, il network attraverso cui comunicano col mondo. Ed è proprio attraverso il social dei 'cinguettii' che il ...

Nio ES8 - la super suv a batteria debutta in Cina. Sara’ l’anti-Tesla Model X? – FOTO : Che la Cina fosse avanti quanto ad auto elettriche, se ne sono avute diverse avvisaglie. Non ultima l’exploit della supercar EP9, che a maggio era riuscita a conquistare il record di velocità al Nurburgring battendo nientemeno che la Lamborghini Huracan Performante. Ora lo stesso costruttore cinese Nio, di proprietà di quel William Li che possiede anche NextEV e Bitauto ci riprova con qualcosa di meno estremo, anche se molto ...

Tesla Model 3 : produzione in crescita - centinaia di unità in consegna : Qualche segnale positivo della Tesla di Elon Musk che dopo aver concluso e accesso la super batteria, ora sembra riuscire ad ampliare la produzione di Tesla Model 3

Tesla Model 3 - Presto la produzione arriverà a 5.000 auto a settimana : Presto la Tesla potrebbe mettere la parola fine ai continui ritardi nella produzione della Model 3. Dopo aver annunciato di aver rimandato di alcuni mesi l'innalzamento dei volumi produttivi della berlina media, la Casa richiesto un incremento delle forniture ai costruttori di componentistica in vista della messa a regime delle catene di montaggio.Forniture quasi raddoppiate. Nello scorso mese di ottobre la Tesla ha ridimensionato gli accordi di ...

Tesla Model S e bitcoin. E rc auto controlli automatici su strada Italia e incentivi auto nuove : Tesla Model S e bitcoin, ma anche tante innovazioni in Italia e finalmente ci si muove con incentivi e controlli automatici per rc auto