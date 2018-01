TERRORISMO | FOREIGN FIGHTERS A COMO Arrestato il padre che manteneva il figlio

Allarme TERRORISMO in Italia : 105 espulsi e 129 foreign fighters : Sono centinaia le persone che minacciano l'Italia. Lo dicono i dati del ministero dell'Interno sulla sicurezza nel Paese. Nel 2017, infatti, sono state ben 105 le espulsioni ordinate dal Viminale per radicalizzazione e rischio terrorismo. Quasi il doppio rispetto al 2016, quando furono "solo" 66. Il numero di estremisti arrestati per motivi religiosi è rimasto comunque stabile (36 nel 2017 e 33 nel 2016).Aumentano ...

TERRORISMO espulso foreign fighter con contatti nella Bassa : Terrorismo: espulso foreign fighter con contatti nella Bassa. Terrorismo: espulso foreign fighter Un foreign fighters di origini kosovare, 28 anni, stato espulso per motivi di sicurezza dello Stato: ...

TERRORISMO - espulso foreign fighter in contatto con estremisti in Siria e con operaio arrestato a Brescia : Il 28enne di origini kosovare residente in provincia di Bolzano è stato espulso per motivi di sicurezza dello Stato con un provvedimento firmato dal ministro...

TERRORISMO - foreign fighter arrestata a Malpensa : la procura di Milano apre un'inchiesta : Al vaglio degli investigatori eventuali collegamenti in Italia. La donna ha dato il consenso all'estradizione in Francia, venerdì l'udienza

Foreign fighter arrestata a Milano - aperta inchiesta per TERRORISMO - : La donna di origini marocchine, naturalizzata italiana, aveva lasciato lo scorso marzo la sua casa di Juan Les Pins, in Francia, insieme ai tre figli, ed era stata poi localizzata in Siria. Il 24 ...

TERRORISMO - Gentiloni : rischio foreign fighters in Nord Africa : Tunisia, 26 nov. (askanews) - L'esaurirsi del conflitto in Libia e in Siria "può provocare fenomeni di ritorno di elementi radicalizzati e foreign fighters e questo può essere un fattore di rischio in ...

TERRORISMO - serve una risposta unitaria contro il rischio 'foreign fighters' : "Il suo potere militare è finito, ma non la minaccia che rappresenta". Così Marco Minniti, ministro dell'Interno al seminario del Gruppo speciale sul Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea ...

TERRORISMO - Minniti : «Rischio reale foreign fighters tra i migranti» : I terroristi dell'Isis, sconfitti sul piano militare, potrebbero utilizzare i flussi migratori dal Nord Africa verso l'Europa e in particolare verso l'Italia per alimentare la loro...

