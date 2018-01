Tensione nel Pd | salta la presentazione di Maria Elena Boschi a Bolzano

'Flat tax? ricetta da fatina blu' - Padoan piccona. Nel Pd Tensione con la minoranza sui nomi : Il ministro dell'Economia, candidato a Siena, ironizza sulle promesse elettorali del centrodestra e spiega: 'non ci sono le coperture e l'Ecofin è preoccupato'. Nel partito tensioni per le candidature nei collegi

Kosovo - ucciso in agguato leader serbo. Belgrado sospende i colloqui a Bruxelles. Cresce la Tensione nel Paese : Quattro colpi di arma da fuoco sparati alla schiena da sicari a bordo di un’auto. Così, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, è morto Oliver Ivanovic, leader di Libertà, Democrazia, Giustizia in Kosovo, freddato mentre stava entrando nella sede del proprio partito, a Mitrovica Nord. Un omicidio che, nonostante l’immediata condanna da parte non solo dei rappresentanti serbi del piccolo Stato dei Balcani, ma anche degli esponenti ...

Nave da guerra russa "scortata" da fregata britannica nel Mare del Nord. Tensione tra Londra e Mosca : "Non esitero' a difendere le nostre acque ne' tollerero' qualsiasi forma di aggressione", ha dichiarato il ministro della Difesa britannico Gavin Williamsont

Etruria - Renzi : piano contro di me. Ma nel Pd sale la Tensione : «Non siamo al complotto, ma l'assedio è evidente». Nella testa dei Renziani che ieri hanno inondato social e agenzie con dichiarazioni a supporto della Boschi, «un filo...

Etruria - resta la Tensione nel Pd : il partito diviso sulla candidatura della Boschi : ...Nazionale durante il quale - racconta Visco - l'allora premier chiese 'perché non ci parla delle banche in difficoltà e io dissi che di banche in difficoltà parlavo solo col ministro dell'economia'. ...

Gerusalemme capitale - Tensione nel giorno della rabbia. Scontri in Cisgiordania : Per oggi, nel giorno dedicato alla preghiera dai musulmani in tutto il mondo, Hamas aveva chiamato i palestinesi a iniziare una 'nuova Intifada', in coincidenza con il 30mo anniversario dell'inizio ...

Tensione nel Pd - il sindaco di Alba attacca Renzi : "Ha incontrato Farinetti ma non gli operai" : Non c'è pace nel Pd. La visita di Matteo Renzi ad Alba ha creato nuove tensioni interne al partito. Il sindaco Pd Maurizio Marello, infatti, accusa l'ex premier di aver dato priorità all'incontro con ...

Manovra - oggi la doppia fiducia - ma è Tensione nella maggioranza su bonus bebè : La legge di Bilancio al Senato il decreto fiscale alla Camera. Fra le novità, la proroga a tutto il 2018 delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza e lo stanziamento di 50 milioni per le ...

Shock Everton-Atalanta - violenti scontri nella notte a Liverpool : Tensione altissima [VIDEO] : Shock Atalanta, rissa prima della gara contro l’Everton – Si avvicina la giornata di Europa League per l’Atalanta, può diventare una giornata storica con la qualificazione al prossimo turno della competizione. Circa 800 i tifosi italiani partiti per la trasferta, nel frattempo grande tensione alla vigilia della partita, nella notte scontri a Liverpool, come riportano diverse fonti d’informazioni inglesi. Ecco i video ...

Tassisti in piazza - caos nelle cittàBombe carta e Tensione a Roma : Esplosioni e fumogeni vicino al ministero: «No alla deregulation». Nencini: «Richieste irricevibili»

Università Bicocca - studenti irrompono nell'aula magna : momenti di Tensione : La protesta contro la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, sui temi dell'alternanza scuola-lavoro a cui si sono unite le rivendicazioni degli studenti in...

Terni - direzione Pd : Pardini pronto ad uscire. In Comune Tensione nella maggioranza. Cavicchioli - il capogruppo dem - riflette sul da farsi : Lo stesso capogruppo del Pd Andrea Cavicchioli sarebbe intenzionato a farsi da parte non condividendo la scelta politica. Non va molto meglio la situazione nel Pd ternano dopo il congresso della ...