Svolta Napoli | il Sassuolo apre per Politano

Svolta Napoli - Politano si avvicina : Trattativa decollata con il Sassuolo dopo l'inserimento di Ounas nell'affare come contropartita tecnica

Svolta Inglese - problemi al ginocchio : il trasferimento al Napoli potrebbe saltare (per ora) : Il centravanti del Chievo Verona, Roberto Inglese, si trova in queste ore a Roma per una visita col professor Mariani. Il motivo è un problema al ginocchio che sta condizionando il suo passaggio al Napoli. L’acquisto è già ufficiale per il mese di giugno, ma i partenopei volevano anticipare l’affare. Adesso però, secondo quanto rivelato da gianlucadimarzio.com, il tutto potrebbe saltare proprio a causa del problema al ginocchio ...

Calciomercato - Svolta Aleix Vidal : importanti novità per Roma e Napoli - deciso il suo futuro : Aleix Vidal nelle ultime settimane è stato accostato con insistenze ad alcune squadre italiane. In particolare Roma e Napoli hanno chiesto informazioni al Barcellona, visto che il giocatore non rientra più nei piani di Valverde. Dalla Spagna, però, non arrivano buone notizie per giallorossi e partenopei. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, per il ritorno di Aleix Vidal al Siviglia di Vincenzo Montella sarebbe ...

Ciciretti-Napoli - Svolta nella trattativa : la rivelazione del patron del Benevento Vigorito : Ciciretti-Napoli, LE ULTIME – Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il patron del Benevento, Oreste Vigorito, ha fatto un punto sul futuro di Amato Ciciretti svelando le ultime importanti novità: “Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ...

Università - Manfredi (CRUI) : 'Legislatura di Svolta - ora Napoli sia capitale della formazione' : Oggi dobbiamo recuperare perché se vogliamo avere un Paese veramente competitivo, un Paese che cresce in un mondo globale in cui l'economia è un'economia basata sulla conoscenza, dobbiamo fare un ...

Serie A - i 5 temi della 19ª : Napoli-Juve d'inverno - l'Oddo-volante - la Svolta Milan : Ultima giornata dell'andata, prima volta fra Natale e Capodanno: il 19° turno si apre oggi, porta con sé verdetti e lancia il mese della riparazione (gennaio), via mercato. Ecco i cinque temi di ...

Napoli - Svolta nelle indagini del 17enne accoltellato : fermato un giovane di 15 anni : svolta nelle indagini sull’aggressione di Arturo, il 17enne accoltellato a Napoli, in Via Foria, lo scorso 18 dicembre. Gli uomini della Squadra Mobile partenopea, coordinati da Luigi Rinella, hanno fermato un 15enne ritenuto responsabile di tentato omicidio. Gli investigatori sono ora sulle tracce degli altri componenti della baby gang. ...

Roma - Di Francesco : 'Dopo la sconfitta con il Napoli c'è stata la Svolta. Non accontentiamoci' : Quali sono i segreti di Eusebio Di Francesco? Il nuovo tecnico della Roma è riuscito in tre mesi a dare un'identità alla squadra, nonostante il mercato di Monchi non abbia portato i frutti sperati. ...

Roma - Di Francesco : "Conta il gruppo. Le sconfitte? Una Svolta - come col Napoli" : 'Conta più il gruppo del singolo e la squadra questo lo ha capito. E la nostra svolta c'è stata dopo Roma - Napoli, a volte una sconfitta può fare bene'. Ai microfoni di Roma Radio stamattina c'è ...