Almeno 13 persone sono morte e oltre 20 rimaste ferite in unscoppiato stamattina in undi Milyang, indel Sud. Le fiamme sono divampate verso le 7:30 ora locale (le 23:30 in Italia) al primo piano del nosocomio Sejong, secondo i vigili del fuoco. I soccorritori sono ancora al lavoro, alla ricerca in particolare di circa 100 pazienti che si ritiene non sia stato possibile far evacuare per tempo. Ladel Sud ospiterà le Olimpiadi invernali dal 9 al 25 febbraio.(Di venerdì 26 gennaio 2018)