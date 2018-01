Su Politano piomba la Juve

Leggi la notizia su newsgo

(Di venerdì 26 gennaio 2018) SulaDa uno che ha preferito passare la mano, Verdi, a uno che sta facendo di tutto per non perdere il treno. Il Napoli vede la luce in fondo al tunnel di questo insipido calciomercato invernale e la luce passa attraverso lo spiraglio aperto dal Sassuolo nella trattativa che porta, o … L'articolo Sulasembra essere il primo su NewsGo.