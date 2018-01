Sting e Shaggy hanno annunciato l’uscita di “44 876″ | il loro primo album insieme

Audio - testo e traduzione di Don’t make me wait - il nuovo singolo di Sting con Shaggy ospiti al Festival di Sanremo 2018 : Don't make me wait è il nuovo singolo di Sting con Shaggy, una super novità del mondo discografico. La coppia esclusiva formata dal cantautore inglese e dal rapper giamaicano rilascia venerdì 26 gennaio un nuovo brano inedito, annunciato nei giorni scorsi. Il progetto dei due cantanti, però, non si ferma alla pubblicazione del singolo, bensì è atteso anche un album di inediti, scritto a quattro mani da Sting e Shaggy. Il nuovo album, ...

Sting e Shaggy - "Don't make me wait" : ROMA, 10 GEN - Sarà pubblicato ufficialmente in tutto il mondo il 2 febbraio il brano "Don't make me wait" che vede insieme per la prima volta Sting e Shaggy. La canzone è il frutto dell'invito dell'...

Sting e Shaggy per la prima volta insieme nel singolo "Don't Make Me Wait" : Sting e Shaggy hanno unito le forze e le voci per una giustissima causa. Si tratta del loro primo singolo insieme intitolato "Don't Make Me Wait" , in uscita in tutto il mondo il 2 febbraio 2018. La canzone è nata durante una delle loro intense sessioni in studio , quando i due artisti hanno iniziato a lavorare insieme per aiutare l'ospedale pediatrico di Kingston. "...

Sting e Shaggy in Don’t Make Me Wait - un’anteprima del nuovo singolo in uscita a febbraio : Sting e Shaggy in Don’t Make Me Wait, il nuovo singolo presentato lo scorso 6 gennaio in anteprima esclusiva mondiale e disponibile dal prossimo 2 febbraio. Dall’incontro nato per aiutare l’ospedale pediatrico di Kingston e dalla volontà di Sting di omaggiare la Jamaica nasce il nuovo brano che sarà disponibile in radio e in digital download in tutto il globo dal prossimo 2 febbraio. Il nuovo singolo atteso a ridosso del Festival di Sanremo ...