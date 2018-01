Stato-mafia | Procura chiede 15 anni per Mori e 12 per Dell' Utri

Stato-mafia - pm : 15 anni a Mori - Dell'Utri : 13.28 La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 15 per l' ex capo del Ros Mario Mori e a 12 per l'ex senatore di FI Marcello Dell'Utri, accusati di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato al processo sulla trattativa Stato-mafia. Chiesti rispettivamente 12 e 10 anni per gli altri due ufficiali dell' Arma, Antonio Subranni, prima di Mori al comando dei Ros, e Giuseppe De Donno. L' accusa ha chiesto anche 6 anni per il senatore ...

Mafia - la Cassazione annulla con rinvio la sentenza sull’ex senatore D’Alì. In Appello era Stato assolto e prescritto : Un nuovo processo con l’accusa di concorso esterno a Cosa nostra. Lo ha ordinato la corte di Cassazione annullando con rinvio la sentenza emessa nei confronti del senatore di Forza Italia, Antonio D’Alì. Nel settembre del 2016 la corte d’Appello dichiarò assolto l’esponente del partito di Silvio Berlusconi per le contestazioni successive al 1994 e prescritti i reati a lui imputati nel periodo antecedente a quella data. I ...

Banca popolare di Vicenza - arreStato ex dirigente in inchiesta per mafia : Il Centro Operativo D.I.A. di Padova, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica , sta eseguendo dalla prima mattina di lunedì, con l'ausilio di altre Articolazioni D.I.

Mafia : inquirenti - sindaco arreStato metteva in guardia boss da videocamere carabinieri : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - Il sindaco di San Biagio Platani, Santo Sabella, arrestato all'alba di oggi nell'ambito dell'operazione antiMafia 'Montagna' che ha portato in carcere 57 persone, secondo gli investigatori avrebbe messo in guardia il capo della famiglia mafiosa di San Biagio Giuseppe N

CLAUDIO GIOÈ/ È Mario Francese nella fiction di Canale 5 - dopo essere Stato Riina (Delitto di mafia) : CLAUDIO GIOÈ presterà il volto a Mario Francese, il celebre giornalsta sicialiano ucciso dagli uomini di Toto Riina. Per l'attore è sicuramente un ruolo complesso. (Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:30:00 GMT)

Mafia cinese - violenza e ricchezza del boss arreStato : Dalle intercettazioni emergono dettagli sul profilo del criminale arrestato ieri. Aveva il monpolio dei trasporti su strada delle merci orientali in Europa e in Italia. Il suo quartier generale a ...

Trattativa Stato-mafia - i pm : "Provenzano 'vendette' Riina ai carabinieri" : A ripercorrere l'arresto del padrino, finito in manette dopo decenni di latitanza il 15 gennaio del 1993, è Vittorio Teresi

