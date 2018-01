Trattativa Stato-mafia/ Palermo - pm : "12 anni a Dell'Ultri" - tutte le richieste di condanna : Trattativa Stato-mafia, processo alle battute finali: nella loro requisitoria i pm hanno avanzato le richieste di condanna, 12 anni a Dell'Utri. Sentenza prevista per aprile?(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 14:36:00 GMT)

Trattativa Stato-mafia - chiesti 12 anni per Dell'Utri : La Procura di Palermo ha chiesto 12 anni di carcere per l'ex senatore Marcello Dell'Utri accusato di minaccia a corpo politico dello Stato nell'ambito del processo sulla Trattativa tra Stato e mafia . ...

Stato-mafia - la Procura di Palermo chiede 15 anni per Mario Mori : Chiesti anche 12 anni e 10 anni per gli altri due ufficiali dei carabinieri coinvolti, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, e a 12 anni per l'ex senatore Marcello Dell'Utri

Stato-mafia - chiesti 12 anni per Dell’Utri : Nel processo per la presunta trattativa, l’accusa ha richiesto anche 15 anni per il generale Mori e 6 per l’ex ministro Mancino

Trattativa Stato-mafia - i pm della procura di Palermo : condannare Dell'Utri - Mori e Mancino : La procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato al processo sulla...

Trattativa Stato-mafia - le richieste di pena dei pm. 15 anni per Mori - 12 per Dell'Utri - 6 per Mancino : Si avvia alla conclusione il processo sulla presunta Trattativa tra lo Stato e la mafia, con politici, uomini dello Stato e boss mafiosi alla sbarra. La Procura di Palermo ha chiesto 15 anni per il generale Mario Mori e dodici anni per gli altri due ex ufficiali del Ros, il generale Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Per il boss mafioso Leoluca Bagarella i pm hanno chiesto la condanna a 16 anni, per il boss Antonino Cinà 12 anni: entrambi ...

Stato-mafia - la Procura di Palermo chiede condanne per Dell’Utri - Mori e Mancino : L’ex senatore è imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato. Chiesti 15 anni di carcere per Mario Mori e sei per l’ex ministro dell’Interno Mancino

Trattativa Stato-mafia - chiesti 12 anni per Dell'Utri : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - La Procura di Palermo ha chiesto 12 anni di carcere per l'ex senatore Marcello Dell'Utri accusato di minaccia a corpo politico dello Stato nell'ambito del processo sulla Trattativa tra Stato e mafia. Più alta la pena richiesta per il generale Mario Mori per il quale i

Stato-mafia - la procura di Palermo chiede 12 anni per Dell'Utri e 15 per Mori : La procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato al processo sulla cosiddetta ...

Stato-mafia - Procura chiede 15 anni per Mori e 12 per Dell'Utri - : Chiesti rispettivamente 12 e 10 anni per gli altri due ufficiali dell'Arma accusati: Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Sei anni per l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino imputato per falsa ...

Stato-mafia - pm : 15 anni a Mori - Dell'Utri : 13.28 La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 15 per l' ex capo del Ros Mario Mori e a 12 per l'ex senatore di FI Marcello Dell'Utri, accusati di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato al processo sulla trattativa Stato-mafia. Chiesti rispettivamente 12 e 10 anni per gli altri due ufficiali dell' Arma, Antonio Subranni, prima di Mori al comando dei Ros, e Giuseppe De Donno. L' accusa ha chiesto anche 6 anni per il senatore ...

Trattativa Stato-mafia - chiesti 12 anni per Dell'Utri - 15 per il generale Mori e 6 anni per l'ex ministro Mancino : La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato al processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia. Dell'Utri sta scontando una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Per il generale Mario Mori sono stati chiesti 15 anni.chiesti rispettivamente 12 anni e 10 anni per gli altri due ufficiali dell'Arma ...

Trattativa Stato-mafia - l'atto d'accusa dei pm di Palermo. “Condannate Mancino - Mori e Dell’Utri” : La procura chiede 6 anni per l’ex ministro dell'Interno accusato di falso, 15 per il generale del Ros, 12 per l’ex senatore FI. Cinque anni per Ciancimino,...

Mafia - la Cassazione annulla con rinvio la sentenza sull’ex senatore D’Alì. In Appello era Stato assolto e prescritto : Un nuovo processo con l’accusa di concorso esterno a Cosa nostra. Lo ha ordinato la corte di Cassazione annullando con rinvio la sentenza emessa nei confronti del senatore di Forza Italia, Antonio D’Alì. Nel settembre del 2016 la corte d’Appello dichiarò assolto l’esponente del partito di Silvio Berlusconi per le contestazioni successive al 1994 e prescritti i reati a lui imputati nel periodo antecedente a quella data. I ...