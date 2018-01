Stati Uniti | cresce il deficit nella bilancia commerciale dei beni

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quali atleti della Russia sono Stati esclusi? Grandi nomi tra i puniti : Tutto pronto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang che scatteranno nella località sudcoreana il prossimo 9 febbraio. La Russia ha annunciato oggi i nomi dei 169 atleti che saranno al via come “atleti olimpici della Russia” alla manifestazione a Cinque Cerchi. Saranno tantissimi però gli esclusi di lusso, a causa dello scandalo doping scoppiato nell’ultimo periodo. Andiamo a scoprire i nomi di tutti gli assenti. Anton ...

Mario Draghi : 'L'euro volatile crea incertezza'. Messaggio agli Stati Uniti che festeggiano il dollaro debole - poi Trump rettifica : ... ha fatto riferimento agli "statement" e alle politiche messe in atto "altrove" per chiedersi se il rafforzamento dell'euro sia frutto esclusivamente della forza dell'economia europea o non sia ...

Cresce la tensione tra Stati Uniti e Turchia dopo l'attacco turco al cantone curdo-siriano di Afrin : Almeno 141 vittime civili. Centinaia i morti tra i combattenti delle Fds le Forze Democratiche Siriane alleate degli Stati Uniti nella guerra all'Isis

Stati Uniti - Si finge proprietario e scappa con la Ferrari : Per impressionare una ragazza appena conosciuta, un 28enne della Florida, Levi Miles, ha chiesto le chiavi di una Ferrari 458 Spider a un parcheggiatore, sostenendo che l'auto fosse sua. Alla richiesta del classico tagliandino identificativo dell'auto parcheggiata il ragazzo ha risposto sostenendo di averlo lasciato in macchina: grazie a questa scusa è riuscito a farsi consegnare le chiavi dell'auto senza che il parcheggiatore sospettasse nulla. ...

Oprah Winfrey dice che non le interessa candidarsi a presidente degli Stati Uniti : Ha detto che non ha «il DNA giusto», smentendo le voci circolate nelle ultime due settimane The post Oprah Winfrey dice che non le interessa candidarsi a presidente degli Stati Uniti appeared first on Il Post.

'L'euro volatile crea incertezza - la Bce preoccupata dalle politiche degli Stati Uniti' : L'interrogativo, aperto, che pone Draghi sull'euro è: il rafforzamento dell'euro è "endogeno, frutto del rafforzamento dell'economia e di un miglioramento delle prospettive di inflazione" o "è ...

Mnuchin : "Dollaro debole fa bene al commercio degli Stati Uniti" : ...24 dollari per la prima volta da fine 2014, dopo le affermazioni di Mnuchin che ha anche aggiunto che "sul lungo termine la forza del dollaro è un riflesso della forza dell'economia e che e' e ...

Stati Uniti - vendite di case esistenti in calo oltre attese : (Teleborsa) - Crollo delle vendite di case negli Stati Uniti. Il dato, comunicato dall' Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), ha mostrato un calo del 3,6% a 5,57 milioni di unità ...

Stati Uniti - a gennaio settore terziario e manifatturiero ancora in zona espansione : (Teleborsa) - Frena l'attività dei servizi negli Stati Uniti a gennaio, anche se meno di quanto stimato dagli analisti. L'indice PMI dei servizi elaborato da Markit , che rappresenta un sondaggio sui ...

Stati Uniti - vendite di case esistenti in calo oltre attese : Crollo delle vendite di case negli Stati Uniti. Il dato, comunicato dall' Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), ha mostrato un calo del 3,6% a 5,57 milioni di unità rispetto ai 5,78 ...

Stati Uniti - a gennaio settore terziario e manifatturiero ancora in zona espansione : Frena l'attività dei servizi negli Stati Uniti a gennaio, anche se meno di quanto stimato dagli analisti. L'indice PMI dei servizi elaborato da Markit , che rappresenta un sondaggio sui direttori ...

Chi sono le prime vittime della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina : ... sottolineando, nel suo intervento sullo stato dell'economia cinese al forum tra le Alpi svizzere, che 'il nostro sistema finanziario è fondamentalmente stabile'. Seul punta a rendere più competitive ...

Influenza negli Stati Uniti - giovane mamma muore due giorni dopo il ricovero in ospedale : Influenza negli Stati Uniti, giovane mamma muore due giorni dopo il ricovero in ospedale Tandy Harmon, 36enne statunitense mamma di due figli, è morta due giorni dopo il ricovero in ospedale. Era stata ricoverata con gravi complicazioni conseguenza dell’Influenza.Continua a leggere Tandy Harmon, 36enne statunitense mamma di due figli, è morta due giorni dopo il […] L'articolo Influenza negli Stati Uniti, giovane mamma muore due ...

Gli Stati Uniti hanno accusato il regime di Assad di avere compiuto un attacco col cloro vicino a Damasco : Gli Stati Uniti hanno accusato il regime siriano del presidente Bashar al Assad di avere compiuto un attacco chimico sui civili nell’enclave controllata dai ribelli a Ghouta orientale, vicino alla capitale Damasco. L’attacco, che sarebbe stato compiuto usando il cloro, The post Gli Stati Uniti hanno accusato il regime di Assad di avere compiuto un attacco col cloro vicino a Damasco appeared first on Il Post.