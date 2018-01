Sport invernali | Jasey Jay Anderson nella leggenda! RECORD | il più vecchio di sempre a

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Italia da record : 121 azzurri in 14 Sport - numeri da capogiro. Mai così numerosi ai Giochi! : Sarà un’Italia da record quella che si presenterà alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale, infatti, parteciperà alla rassegna a cinque cerchi con ben 121 atleti: si tratta di un primato assoluto, eccezion fatta per Torino 2006 quando schierammo 179 azzurri beneficiando del ruolo di Paese organizzatore e della garanzia di posti a disposizione in ogni specialità. Le qualificazioni ai Giochi si rivelando sempre più ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 - i convocati dell’Italia! Spedizione da 121 atleti - è record da Torino 2006! Azzurri presenti in 14 Sport su 15 : Il Coni, riunitosi oggi a Firenze, ha reso noti i nomi degli atleti che faranno parte della delegazione italiana alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. Ben 121 Azzurri saranno assoluti protagonisti su neve e ghiaccio in Corea del Sud rappresentando l’Italia. Al momento soltanto 84 nomi sono stati ufficializzati, i restanti 37 saranno resi soltanto nei prossimi giorni: le ultime gare di Coppa del ...

Sport invernali - tutti gli eventi della settimana 22-28 dicembre : programma - orari e tv : Un’altra settimana ricca di eventi Sportivi sulle nevi e sul ghiaccio di tutto il mondo prima di proiettarci al grande evento, quello delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sci alpino, come di consueto, grande protagonista: si parte già da domani, con lo slalom di Schladming al maschile ed il gigante di Kronplatz al femminile, poi gare anche nel week-end. Impegnate anche tutte le discipline nordiche, oltre allo slittino, sia su ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 21 gennaio : Dominik Fischnaller fantastico! Vittoria e terzo posto a Lillehammer - Schnarf seconda a Cortina. Roland Fischnaller terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, domenica 21 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. Il SuperG di Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone all’attacco contro Lindsey Vonn e Lara Gut, Dorothea Wierer e Lukas Hofer che sognano nelle mass start ad Anterselva, Francesco De Fabiani che ci spera nella 15km di sci di ...

Sport invernali - tutti gli eventi di domenica 21 gennaio : programma - orari e tv : domenica 21 gennaio davvero ricchissimo per gli Sport invernali. Si preannuncia una giornata infinita e infarcita di eventi delle più svariate discipline quando manca tre settimane alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Occhi puntati a Cortina d’Ampezzo per il SuperG e a Kitzbuehel per lo slalom. Ci sarà da divertirsi anche le 10km e 15km di sci di fondo a Planica. Ad Anterselva spazio alle mass start di biathlon. Di seguito il ...

Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang - in tre Sport diversi : Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato oggi che Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi invernali che si terranno il prossimo febbraio a Pyeongchang, in Corea del Sud. Gli atleti gareggeranno nel pattinaggio artistico, nel pattinaggio The post Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in tre sport diversi appeared first on Il Post.

LIVE Sport invernali - DIRETTA 20 gennaio : ITALIA DA PODIO! Vittoria Visintin. Secondi Tumolero - Coratti e Wierer. Terza Moioli. Delusione Cappellini-Lanotte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, sabato 20 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. L’ITALIA vuole sognare in grande e si presenta tra neve e ghiaccio con tante frecce al proprio arco: Sofia Goggia per la discesa di Cortina d’Ampezzo (senza dimenticarsi di Nadia Fanchini e Federica Brignone); Christof Innerhofer, Dominik Paris e ...

