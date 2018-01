Spari e paura tra la gente in piazza | fermato un terzo sospettato

Germania - Spari contro il calciatore turco anti-Erdogan : “Un attentato politico - ho avuto paura di morire” : Stava tornando da Acquisgrana, dove era andato a salutare un amico, quando mentre viaggiava sulla corsia destra dell’autostrada ha cominciato a sentire gli spari. Deniz Naki, calciatore turco-tedesco nato a Düren e di origini curde, non ha dubbi: “E’ stato un attacco organizzato da qualcuno a cui non piacciono le mie posizioni politiche – ha raccontato al giornale Die Welt – sarei potuto morire”. Naki, ex ...

Paura a Genova - auto in fiamme e Spari in strada contro palazzi : forse una lite degenerata : Paura a Genova, auto in fiamme e spari in strada contro palazzi: forse una lite degenerata Due auto a fuoco nella notte e poi un portone e le finestre di un palazzo crivellati di colpi: indaga la polizia, la causa forse una lite.Continua a leggere Due auto a fuoco nella notte e poi un portone […] L'articolo Paura a Genova, auto in fiamme e spari in strada contro palazzi: forse una lite degenerata sembra essere il primo su NewsGo.

Paura a Londra : uditi Spari ad Oxford Street - timore di un attentato - scatena il caos [VIDEO] : “Evacuata metro Oxford Circus. La polizia ha risposto a report di spari uditi in superficie ad Oxford Street e sotterraneamente ‘come se l’incidente avesse carattere terroristico’”. Con questo tweet la Metropolitan Police ha annunciato il proprio intervento in pieno centro a Londra dopo che diversi passanti avevano udito spari ad Oxford Circus. Il panico si è diffuso brevemente tra i passanti che hanno iniziato a ...