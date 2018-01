Sondaggi Elezioni 2018 Giovani al voto | avanti populismi | M5s e Lega ‘sfondano’

Sondaggi Elezioni 2018/ Centrodestra al 37% ma cala Salvini : Di Maio non ‘stacca’ il Pd : SONDAGGI politici verso le ELEZIONI 2018 : intenzioni di voto e ultime notizie, Centrodestra al 37% ma cala la Lega di Salvini . Di Maio non stacca il Pd, Renzi "resiste"(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:04:00 GMT)

Sondaggi / Una lista gay decisiva per la vittoria alle elezioni? Il 6 - 2% degli italiani la voterebbe... : Una lista gay secondo un nuovo Sondaggi o prenderebbe oltre il 6% dei voti, con la metà degli elettori eterosessuali. Una percentuale decisiva per la vittoria di una coalizione(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:29:00 GMT)

Elezioni - secondo i Sondaggi indecisi e non voto "pesano" il 40% : A poco più di un mese dalle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 il centrodestra si conferma in testa nei sondaggi e secondo le rilevazioni...

Sondaggi Elezioni politiche 2018 ultimi dati : in testa Silvio Berlusconi Video : Cosa rivelano gli ultimi Sondaggi per le #elezioni politiche 2018 del prossimo 4 marzo? Quali sono i dati di queste ore e chi è in testa alle preferenze [Video] degli Italiani? Sono queste le domandw che nelle ultime settimane impazzano sul web e sui social, dove in moltissimi sono curiosi di sapere quali siano le intenzioni di voto degli Italiani in vista delle prossime elezioni dove finalmente saremo di nuovo chiamati al voto. Cosa voteranno ...