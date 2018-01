SOLEIL SORGÈ Felice con Marco Cartasegna | le parole per Luca e Ivana scatenano il web!

U&D - SOLEIL SORGÈ perdona Luca Onestini : 'Spero possa vivere pienamente la sua storia...' : MILANO - 'Spero che sia felice'. Sembra proprio che Soleil Sorgè , ex protagonista di 'Uomini e donne' abbia messo da parte l'astio per l'ex tronista Luca Onestini , che nel mentre ha partecipato al ...

SOLEIL Sorgè/ Felice con Marco Cartasegna : la benedizione a Luca e Ivana (Uomini e donne) : Soleil Sorgè, intervistata dal settimanale Spy, parla del suo rapporto con Marco Cartasegna e della storia finita con Luca Onestini: "Con lui non ero Felice".(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:54:00 GMT)

Marco Cartasegna pubblica una Instagram Storie che preoccupa i fans : è già crisi con SOLEIL Sorge? : ... ' Sapete quando…., cioè una di quelle serate in cui di vedere il resto del mondo non ne avete manco per le p***e? Ecco, questa è una di quelle serate, quindi vado a casina '. Le parole di ...

Uomini e donne - il nuovo amore di Sophia Galazzo è l’ex di SOLEIL Sorgè : nuovo amore per Sophia Galazzo. La ex corteggiatrice di Amedeo Barbato, che nel 2016 la scelse come fidanzata negli studi di Uomini e donne per una storia che però finì da lì a poco, è tornata a sentire il cuore battere forte per un altro ragazzo. Si tratta di Valerio Ciabotti, studente 22enne di economia a Roma. A rendere nota la loro storia è stato proprio Valerio attraverso un post su Instagram, nel quale – su sfondo colorato – ...

SOLEIL SORGÈ si riavvicina all'ex Luca Onestini : il gesto inaspettato che fa impazzire il web : La lettera con cui Soleil Sorgè lasciava in diretta Luca Onestini è ancora nella memoria dei fan, ma questo amore nato davanti alle telecamere di "Uomini e Donne" e finito...

SOLEIL Sorgé su Luca Onestini : ‘Sono assolutamente felice di tutte le decisioni che ho preso’ : “Rifarei l’esperienza a Uomini e Donne, assolutamente”: chi parla, in una video intervista del sito Comingsoon.it è Soleil Sorgè, la bionda corteggiatrice che ha spezzato il cuore di Luca Onestini quando era ancora nella casa del Grande Fratello, fidanzandosi a sorpresa con Marco Cartasegna, il suo rivale di trono. È che quando sei veramente felice, smetti di farti domande..❤️ A post shared by Soleil ...

SOLEIL SORGÈ/ Tra amore e futuro : "Sono felice dal punto di vista lavorativo e sentimentale" (Uomini e donne) : SOLEIL SORGÈ ha parlato dei suoi programmi per il futuro e della sua soddisfazione in ambito sentimentale e lavorativo in una recente intervista rilasciata a Coming Soon.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 08:34:00 GMT)