Snowboard alpino | Coppa del Mondo Bansko 2018 | Edwin Coratti batte Mirko Felicetti nella

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Bansko 2017-2018 : superano le qualificazioni solo Mirko Felicetti ed Edwin Coratti : Male gli azzurri nelle qualificazioni dello slalom gigante parallelo valido per la tappa di Coppa del Mondo di Snowboard alpino in quel di Bansko. Si qualificano solo due atleti del Bel Paese per la fase finale che si disputerà nel pomeriggio: si tratta di Mirko Felicetti ed Edwin Coratti. Tante difficoltà per la squadra al maschile sul difficile pendio bulgaro. La qualificazione è stata vinta dall’austriaco Sebastian Kislinger con il ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo 2018 : a Bansko l’ultima prova prima delle Olimpiadi : L’ultimo treno per la Corea del Sud per lo Snowboard alpino passa dalla Bulgaria, da Bansko per l’esattezza, dove tra venerdì e domenica sono in programma due slalom giganti paralleli. Variato dunque il programma originario che voleva il gigante di venerdì e lo slalom di domenica. In vista delle gare di PyeongChang infatti, si è deciso di inserire una prova in più nella specialità olimpica, a scapito di quella non olimpica. Roland ...

Snowboard alpino : con gli uomini l’Italia a Rogla nel PGS batte un colpo verso PyeongChang : L’Italia dello Snowboard alpino rientra dalla trasferta slovena di Rogla con un bel sorriso in ottica Olimpiadi Invernali: la squadra maschile si dimostra, una volta di più, altamente competitiva nello slalom gigante parallelo, unica specialità che vedremo nella rassegna a cinque cerchi. Roland Fischnaller, Christoph Mick, Aaron March, Edwin Coratti, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini hanno dimostrato, per la verità non solo in Slovenia, ...

Snowboard alpino - classifiche Coppa del Mondo 2018 : Roland Fischnaller si conferma in seconda posizione - ma avvicina Galmarini : Il podio odierno permette a Roland Fischnaller di confermare il secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di Snowboard alpino: l’azzurro avvicina l’elvetico Nevin Galmarini, distante ora solo 240 punti. In top ten un altro azzurro, Edwin Coratti, che occupa l’ottavo posto. Snowboard alpino – Classifica generale maschile (Top 10) 1 Galmarini Nevin SUI 3730.00 2 Fischnaller Roland ITA 3490.00 3 SOBOLEV ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Rogla 2018 : nel PGS un magnifico Roland Fischnaller è terzo! : Lo Snowboard alpino, nella tappa di Rogla, in Slovenia, ha visto anche oggi uno slalom gigante parallelo valido per la Coppa del Mondo. Nella gara che vedremo anche alle Olimpiadi di PyeongChang, si è ben comportato Roland Fischnaller, che è riuscito a salire sul terzo gradino del podio battendo nella small final il transalpino Sylvain Dufour. La vittoria è andata all’austriaco Benjamin Karl davanti al bulgaro Radoslav Yankov. Fischnaller ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Rogla 2018 : nelle qualifiche del PGS avanti Fischnaller - Mick e March : Giornata di gare per lo Snowboard alpino in quel di Rogla, in Slovenia, dove nel primo pomeriggio è in programma la fase finale dello slalom gigante parallelo, specialità olimpica. nelle qualifiche del mattino avanti tre azzurri: Roland Fischnaller, Christoph Mick ed Aaron March. Fuori invece Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Edwin Coratti e, tra le donne, Nadya Ochner. Miglior tempo nella qualifica maschile per il padrone di casa Zan Kosir, ...

Snowboard alpino - Bad Gastein 2018 : nelle qualificazioni del PSL avanti Bormolini - Mick e Fischnaller : La Coppa del Mondo di Snowboard alpino fa tappa in Austria, a Bad Gastein, dove nel tardo pomeriggio odierno si terrà uno slalom parallelo. nelle qualificazioni disputate nel primo pomeriggio, sono stati ammessi alla fase ad eliminazione diretta Maurizio Bormolini, Christoph Mick e Roland Fischnaller. Fuori tutti gli altri azzurri, sia nella prova maschile che in quella femminile. Tra gli uomini Maurizio Bormolini ha ottenuto il secondo miglior ...

Snowboard alpino - Lackenhof 2018 : nel PGS a squadre miste Austria 3 precede Austria 1. Italia 1 di Fischnaller ed Ochner è sesta : Il PGS a squadre miste di Snowboard alpino svoltosi a Lackenhof premia i padroni di casa di Austria 3, Claudia Riegler ed Andreas Prommegger, che nella big final battono i connazionali di Austria 1, Sabine Schoeffmann ed Alexander Payer. Vittoria nella small final e terzo posto assoluto per Germania 1 di Selina Joerg e Patrick Bussler. Italia 1 di Nadya Ochner e Roland Fischnaller esce ai quarti di finale proprio per mano dei tedeschi, centrando ...

Snowboard alpino - Roland Fischnaller : “Risultato importante in ottica Olimpiadi - stiamo facendo i passi giusti” : Roland Fischnaller è raggiante, e non poteva essere altrimenti alla fine della gara di Snowboard alpino che lo ha visto secondo nel PGS a Cortina d’Ampezzo. Tutta la gioia dell’atleta azzurro si può ritrovare nelle parole rilasciate al sito federale al termine della cerimonia di premiazione. L’azzurro ritorna sul podio della specialità olimpica esattamente a tre anni dalla vittoria di Carezza: “Sono molto soddisfatto ...

Snowboard alpino - classifiche PGS Coppa del Mondo 2017-2018 : Roland Fischnaller è secondo! Tra le donne domina Ester Ledecka : Dopo lo stupendo secondo posto odierno nel PGS di Cortina d’Ampezzo, Roland Fischnaller sale in seconda piazza anche nella classifica di specialità, che è anche la classifica generale di Snowboard alpino, dato che sono stati disputati soltanto due giganti. Classifica maschile Snowboard alpino (Top 10) 1 GALMARINI Nevin SUI 1300.00 2 Fischnaller Roland ITA 1250.00 3 SOBOLEV Andrey RUS 1150.00 4 PAYER Alexander AUT 1050.00 5 DUFOUR Sylvain ...

Snowboard alpino - Cortina 2017 : vince Alexander Payer - secondo Roland Fischnaller. Tra le donne conferma per Ester Ledecka : Cortina d’Ampezzo porta bene ai colori italiani: Roland Fischnaller si classifica secondo nello slalom gigante parallelo (specialità olimpica) di Coppa del Mondo di Snowboard alpino alle spalle dell’austriaco Alexander Payer, che lo ha preceduto sul traguardo della big final di 0.61. Al terzo posto il transalpino Sylvain Dufour, eliminato proprio da Fischnaller in semifinale, che nella small final ha preceduto l’elvetico Nevin ...

Snowboard alpino - PGS Cortina 2017 : Mirko Felicetti e Roland Fischnaller primo e secondo in qualifica. Out gli altri azzurri : Mirko Felicetti e Roland Fischnaller hanno centrato il primo ed il secondo tempo in qualifica nel PGS di Cortina d’Ampezzo, valido per la Coppa del Mondo di Snowboard Alpino: sono loro gli unici due azzurri qualificati alla fase ad eliminazione diretta in programma dalle 14.00. Tra gli uomini sfortunato Edwin Coratti, 17° e fuori per un solo centesimo, mentre è solo 23° Christoph Mick. Gli altri azzurri: 24° Marc Hofer, 26° Maurizio ...

LIVE Snowboard alpino - PGS Cortina d’Ampezzo 2017 in DIRETTA : Roland Fischnaller e Mirko Felicetti per tenere alto il tricolore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prova di Coppa del Mondo di Snowboard Alpino di Cortina d’Ampezzo, che prevede quest’oggi il PGS maschile e femminile. Si tratta di una specialità olimpica, quindi da valutare attentamente in ottica Pyeongchang. Si tratta della seconda prova stagionale, dopo l’esordio di ieri a Carezza. Gli atleti da battere saranno il russo Andrey Sobolev e la ceca Ester ...

