Sky Cinema Uno | arriva CINEPOP

Venerdi 26 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : BaywatchDwayne Johnson e Zac Efron nell'action comedy ispirata alla serie tv anni 90. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) L'ultimo trenoRomek, un adolescente ebreo, sfugge alla deportazione grazie a una famiglia cattolica che vive in un paesino ai margini della storia dove un prete, insegnando loro il catechismo, cerca di proteggerli dai tedeschi. ...

Giovedi 25 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : L'immortale Charles Matteï è in auto, gioca con suo figlio e il cane ascoltando Pavarotti. Lascia il suo bambino a un angolo e va a parcheggiare fiero della sua nuova vita, ma il suono di “e lucevan le stelle” si confonde con quello del suo passato: 22 colpi di mitra che lo crivellano ferocemente. Ma non morirà. Comincia così la storia de L’Immortale.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Conspiracy - ...

Mercoledi 24 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : La parrucchieraStefano Incerti dirige una commedia con Cristina Donadio (Scianel) e altri protagonisti di 'Gomorra - La serie'. Il successo della parrucchiera Rosa crea scompiglio in un salone di bellezza.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Anita B. | Settimana della MemoriaAnita, una ragazza ungherese scampata ad Auschwitz, viene accolta a Praga dalla zia Monika, insieme al marito Aron e al di lui fratello Eli. La famiglia ebraica si sta ...

Sarah Felberbaum a Leggo : 'Vi racconto il cinema su Sky con Cinepop' : Sarah Felberbaum a Leggo. Su Sky cinema Uno da lunedì 29 tutte le sere alle 21.15 arriva Cinepop, la cui conduzione - fino al 4 marzo, giorno della cerimonia degli Oscar - è affidata a Sarah ...

Martedi 23 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Shut InNaomi Watts in un thriller carico di suspense. Una psicologa infantile, vedova e con un figliastro paralizzato da accudire, affronta la misteriosa sparizione di un bambino. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Lo stato contro Fritz BauerGermania 1957. Il procuratore generale Fritz Bauer scopre che Adolf Eichmann, un ex tenente colonnello delle SS che si è reso responsabile della deportazione di massa degli ebrei, si nasconde a ...

Lunedi 22 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Il diritto di contareOctavia Spencer e Kevin Costner in un film sull'emancipazione. America, anni 60: tre scienziate afroamericane, assunte dalla NASA, dovranno superare i pregiudizi segregazionisti. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Il Labirinto del Silenzio | Settimana della MemoriaFrancoforte, 1958. Johann Radmann e' un giovane procuratore deciso a fare sempre 'quello che e' giusto'. Un principio, il suo, autografato sulla foto del ...

Domenica 21 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : L'Ora LegaleGli irresistibili Ficarra e Picone nella sorprendente commedia sull'Italia di oggi. Gli elettori di un paesino siciliano scelgono un sindaco la cui 'eccessiva' onesta' avra' imprevedibili effetti. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Una notte con la reginaDelicata commedia ispirata ad eventi realmente accaduti a una giovanissima regina Elisabetta e alla sorella Margaret. L'8 maggio 1945 le due principesse escono da Buckingham Palace ...

Sabato 20 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Unstoppable - Fuori controlloPrimo giorno di lavoro per la recluta capotreno, un ragazzo dal cognome noto nel settore che arriva con una grande spinta dietro di sè. Il novellino capita nel treno merci operato dal veterano dei veterani, 28 anni di servizio e poca voglia di avere a che fare con ragazzini inesperti. È un brutto giorno per litigare, lo scopriranno presto, quando arriverà la notizia che, a causa di un incidente, ...

Venerdi 19 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Qua la zampa!Dal regista di 'Hachiko', una nuova commedia dedicata a un cane speciale. Il golden retriever Bailey possiede il dono della reincarnazione e ci accompagna alla scoperta del senso della vita.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) RisortoLa visita dell'imperatore Tiberio a Gerusalemme e' alle porte e Ponzio Pilato ordina al tribuno militare Clavio di accertarsi che quel tale Yeshua che fa proseliti, spacciandosi per un re, sia messo a ...

Giovedi 18 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Logan - The WolverineHugh Jackman torna a sfoderare gli artigli nel film dedicato al celebre supereroe Marvel. Nel 2029, Wolverine accetta di accompagnare una bambina mutante in un luogo misterioso chiamato Eden. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Pearl HarborKolossal bellico e melodramma sentimentale con Ben Affleck, Josh Hartnett e Kate Beckinsale. Rafe e Danny sono due grandi amici, cresciuti fin da piccoli con la passione per gli aerei che ...

Mercoledi 17 Gennaio sui canali Sky Cinema HD e Sky 3D : Piccoli crimini coniugaliAlex Infascelli dirige Sergio Castellitto e Margherita Buy in un serrato confronto di coppia. Uno scrittore privo di memoria cerca di ricostruire con la moglie il percorso della loro relazione. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Forever YoungTeo Teocoli, Sabrina Ferilli e Fabrizio Bentivoglio nella commedia corale di Fausto Brizzi sull'urgenza di restare sempre giovani. Un intreccio di situazioni comiche u...

Da oggi la programmazione di Sky Cinema 3D è compresa in Sky On Demand : Sky, in linea con le nuove abitudini di visione, vuole dare ai propri clienti la possibilità di vedere anche i contenuti in 3D in ogni momento rendendoli disponibili sul My Sky con la massima semplicità e guardarli quando desideri. Oltre 40 titoli trasmessi in 3D arricchiranno il catalogo di Sky On Demand. A partire dal 16 gennaio 2018 per accedere a Sky 3D su Sky On Demand sarà necessario: Un televisore 3D Gli ...

Si ripete ottimo seguito per «I Delitti del BarLume» su Sky Cinema HD : Anche questa settimana ottimi ascolti per la nuova storia de I Delitti del BarLume: “La battaglia navale”, produzione originale Sky Cinema realizzata da Palomar e diretta da Roan Johnson, ha totalizzato ieri su Sky Cinema e su Primissime 785.151 spettatori medi complessivi. In particolare, sono stati 478.233 spettatori medi ad aver visto il film su Sky Cinema Uno/+1 HD e Sky ...

«Ibrahimovic-Diventare Leggenda» - su Sky Sport e Sky Cinema il docufilm su Zlatan : «Ibrahimovic-Diventare Leggenda». È questo il titolo del docu-film che racconta la storia della stella del calcio svedese Zlatan Ibrahimovic. Diretto nel 2016 dai fratelli Magnus e Fredrik Gertten, sbarca in prima visione esclusiva martedì 16 gennaio alle 21.00 su Sky Cinema Max HD e in simulcast su Sky Sport 1 HD (anche disponibile su Sky On Demand). Un film documentario che ripercorre la carriera del calciatore del ...