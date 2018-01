Sky | addio alla parabola | si trasmetterà in streaming online?

Rivoluzione Sky - addio alle paraboliche : tutto streaming online - ma l’Italia rischia di rimanere al ‘buio’ : Rivoluzione SKY – La Rivoluzione che ha in mente di attuare Sky potrebbe portare diversi disagi agli utenti. Secondo quanto riportato dalla ‘Bbc’, infatti, l’intenzione della tv di Murdoch è quella di abolire del tutto l’uso delle antenne paraboliche, trasmettendo i programmi online (sarà comunque sempre necessario essere in possesso di un decoder) in streaming. L’Italia è stato scelto come primo paese per ...

F1 - la Rai dice addio ai Gran Premi : a Sky il Mondiale in esclusiva fino al 2020. Viale Mazzini si “consola” con la Champions : La Rai dice addio anche alla Formula 1. È stata Sky infatti ad aggiudicarsi i diritti per tutti i Gran Premi, live e in esclusiva, per le prossime tre stagioni, fino al 2020. Da Melbourne ad Abu Dhabi, la pay tv di Rupert Murdoch racconterà tutte e 21 le gare del Mondiale sul canale Sport F1 HD: 17 saranno in diretta esclusiva, di cui le prime 13 della stagione, da marzo ad agosto. Solo 4 gare andranno in diretta in chiaro anche su TV8, che ...

F1 - Mondiale 2018 in tv : addio RAI - tutte le gare su Sky. Qualche GP in chiaro su TV8? : La notizia era già nell’aria ed anche se i crismi dell’ufficialità non ci son pare ormai certo che la Rai rinuncia alla trasmissione del Mondiale di Formula Uno. Pertanto, tramontata l’ipotesi di un pacchetto di 4 gare in diretta 17 in differita. Per gli appassionati del Circus l’unica via sarà rappresentata da Sky anche se i gestori americani di Liberty media si sono dati la scadenza di metà gennaio per definire gli ...

