Sigarette elettroniche : che effetto hanno sulla salute? : Sono passati circa dieci anni da quando le Sigarette elettroniche hanno rivoluzionato il mondo del tabagismo. E sebbene nel frattempo il mercato delle ecig sia cresciuto a dismisura, ancora non ne sappiamo abbastanza sulle reali conseguenze che hanno sulla salute. Anche la comunità scientifica risulta divisa in due opposte fazioni: c’è chi afferma che siano realmente utili per smettere di fumare e chi invece le vede solo con un ulteriore ...

Salute : le Sigarette elettroniche possono spingere i giovani al fumo : Le sigarette elettroniche sono ormai considerati da molti un metodo o almeno un aiuto per smettere di fumare, ma secondo uno studio dalle National Academies of Science, Engineering and Medicine potrebbero spingere i giovani a provare le vere e proprie sigarette di tabacco. Lo studio ha messo in luce il dato secondo cui l’uso di vaporizzatori alla nicotina può effettivamente indurre i ragazzi a fumare provocando dipendenza. In ogni caso, ...

Sigarette elettroniche - Roccatti (Puff) presidente Anafe Confindustria : Roma, 23 gen. (askanews) Umberto Roccatti, amministratore delegato di Puff, è il nuovo presidente di Anafe, l'associazione nazionale produttori fumo elettronico aderente a Confindustria. Il passaggio ...

Sigarette elettroniche - prezzi alle stelle : ora i liquidi sono monopolio di Stato : Sigarette elettroniche sommerse di tasse che potrebbero mandarne in fumo le vendite. Dal primo gennaio di quest'anno i liquidi di ricarica per le e-cig non si possono più vendere online, ma solo in ...

Salvini : 'Aboliremo l'obbligo dei vaccini e le tasse sulle Sigarette elettroniche' : 'Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche'. Lo ha scritto su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. Quest'ultimo poi, parlando a ...

Salvini : "Toglieremo l'obbligo dei vaccini e la tassa sulle Sigarette elettroniche" : Le proposte. «Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche». Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo...

Salvini : "Toglieremo l'obbligo dei vaccini e la tassa sulle Sigarette elettroniche" - la risposta della Lorenzin : Le proposte. «Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche». Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo...

Salvini : 'Aboliremo l'obbligo dei vaccini e le tasse sulle Sigarette elettroniche' : 'Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche'. Lo ha scritto su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. 'La Lega sui vaccini mostra ...

‘Codici’ : Stangata sulle Sigarette elettroniche : ora costano il triplo. : Di seguito il Comunicato di “CODICI” Centro per i Diritti del Cittadino. Anno nuovo e nuova Stangata record ai danni dei consumatori. Anche il vapore finisce sotto il Monopolio... L'articolo ‘Codici’: Stangata sulle sigarette elettroniche: ora costano il triplo. su Roma Daily News.

Salvini : 'Via l'obbligo dei vaccini e la tassa sulle Sigarette elettroniche' - la risposta della Lorenzin : Le proposte. 'Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche '. Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini . #Salvini : ...

Matteo Salvini : "Toglieremo l'obbligo per i vaccini". Il leader della Lega Nord promette anche di abolire la tassa sulle Sigarette elettroniche : "Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini.#Salvini: cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sí, obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche. #nonstopnews — Matteo Salvini (@MatteoSalvinimi) January 10, 2018Il tema dell'obbligatorietà dei vaccini impatta in un centrodestra dove le ...

Stangata sulle Sigarette elettroniche - ecco quanto costerà 'svapare' : Il 2018 è l'anno nero dei consumatori di sigarette elettroniche. Dal primo gennaio scorso, infatti, 'svampare' costa molto di più, dopo che i liquidi per le ricariche sono passati sotto il controllo ...

Stangata sulle Sigarette elettroniche - ecco quanto costerà 'svapare' : Il 2018 è l’anno nero dei consumatori di sigarette elettroniche. Dal primo gennaio scorso, infatti, ’svampare’ costa molto di più, dopo che i liquidi per le ricariche sono passati sotto il controllo dei Monopoli di Stato, così come accade già per il tabacco e i superalcolici. In particolare, è stata imposta una tassa fissa di 0,37 euro più Iva per ogni millimetro di ...

Nel 2018 aumentano sensibilmente i prezzi delle Sigarette elettroniche : (Immagine: pixabay) Da gennaio i liquidi per ricaricare le sigarette elettroniche passano sotto il controllo al Monopolio di stato che ha imposto una tassa fissa di 0,37344 euro più Iva per ogni millilitro; vale a dire circa 5 euro ogni flacone da 10 millilitri di liquido da vaporizzare con o senza nicotina. La decisione era stata presa a dicembre dello scorso anno, quando la Quinta Commissione della Camera dei deputati, aveva approvato un ...