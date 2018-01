Sicurezza e Difesa | Madia | più 125 euro a militari | 132 a polizia

Marianna Madia annuncia il nuovo contratto per Sicurezza e difesa : "125 euro in più ai militari e 132 alla polizia" : "Erano 9 anni che non si faceva un contratto, credo sia un risultato molto importante. Si tratta di aumenti a regime, non una tantum: si va da 125 euro circa al mese per le forze armate e 132 per la polizia". Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.Madia ha aggiunto: "A questo si aggiungono gli arretrati che arriveranno non appena i tempi tecnici lo permetteranno: circa 556 euro per ...

Madia : siglato nuovo contratto Sicurezza e difesa. Risultato importante : Roma – Queste le parole di Marianna Madia, ministro della Pa, durante la conferenza stampa a palazzo Chigi: “Tra l’1 e le 2 questa mattina è... L'articolo Madia: siglato nuovo contratto sicurezza e difesa. Risultato importante su Roma Daily News.

Sicurezza e Difesa - siglato nuovo contratto : '450 mila lavoratrici e lavoratori tutelano i cittadini' : ... Minniti per gli Interni, Madia per la Funzione pubblica, Pinotti per la Difesa, Orlando per la Giustizia; il sottosegretario Baretta per l'Economia e il sottosegretario Rughetti che ha la delega dal ...

Sicurezza e Difesa - siglato nuovo contratto : ... Minniti per gli Interni, Madia per la Funzione pubblica, Pinotti per la Difesa, Orlando per la Giustizia; il sottosegretario Baretta per l'Economia e il sottosegretario Rughetti che ha la delega dal ...

Nuovo contratto per lavoratori Sicurezza e difesa della Pa : Roma, 26 gen. (AdnKronos) - Arriva il rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici della sicurezza e delle forze armate. Il rinnovo è stato firmato questa notte dai ministri della Pa Marianna Madia, ...

Nuovo contratto per lavoratori Sicurezza e difesa della Pa : Arriva il rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici della sicurezza e delle forze armate . Il rinnovo è stato firmato questa notte dai ministri della Pa Marianna Madia, della difesa Roberta ...

Contratto nazionale Sicurezza e difesa : il 'no' del Sap : Il SAP esprime il proprio aperto dissenso per l'atteggiamento assunto dal Governo nell'ambito delle procedure di rinnovo del Contratto nazionale di lavoro del Comparto sicurezza e difesa. Il dissenso ...

Difesa : presidente commissione parlamentare Sicurezza Iran - Teheran non fermerà programma missilistico : Teheran, 13 gen 19:04 - (Agenzia Nova) - Il presidente della commissione per la Sicurezza nazionale e la Politica estera del parlamento Iraniano, Alaeddin Boroujerdi, ha risposto... (Irt)

Leopolda 8 - è il giorno dei tavoli. Minniti : "Sicurezza significa difesa dei più deboli" : Tanti gli argomenti: il sud e la mafia, la mobilità sostenibile, il femminicidio, l'economia circolare. Tra i moderatori dei tavoli deputati e senatori dem tra cui Roberto Giachetti , Federico Gelli ,...